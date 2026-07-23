Hankó Balázs azt állítja, „gyerekeknek szóló pedofil színházi előadástól” tagadta meg a támogatást, kár, hogy díjnyertes darab volt a gyermekbántalmazásról

színház;Nemzeti Kulturális Alap;Hankó Balázs;

2026-07-23 11:56:00 CEST

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) volt ügyvezető titkára szerint előfordult, hogy a volt miniszter olyasmire adott pénzt, aminek a támogatását a z NKA Színházművészeti Kollégiuma nem javasolta.

Szakmai döntéseket írt felül Hankó Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) - írta Facebook-posztjában Rihay-Kovács Zita, a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) volt ügyvezető titkára a Facebookon

A szakember Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter Gödöllői Híreknek adott interjújára reagált, amelyben a politikus egy állítólag „gyerekeknek szóló pedofil színházi előadás” támogatásával indokolta az NKA Színházművészeti Kollégium döntési listájának visszaküldését. Rihay-Kovács Zita arra jutott, elképzelhető, hogy Hankó valójában egy gyermekbántalmazással foglalkozó, szakemberek bevonásával létrehozott bábelőadásra utalt. „Másodszor hivatkozik Hankó Balázs arra a döntésére, ami miatt 2024. szeptember 12-én lemondtam az NKA Színházművészeti Kollégiumban betöltött tagságomról. Másodszor indokolja azzal a kollégiumi döntési lista visszaküldését, hogy a kollégium (Dörner György, Nagy Viktor, Kis Domonkos Márk, Ráckevei Anna, Szabó Ágnes és én) többek között gyerekeknek szóló pedofil színházi előadást támogató döntést hozott” - írta, megjegyezve, a előadás létrehozásában gyermekjogi szakértőként részt vett Gyurkó Szilvia, a Tisza-kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára, az előadás 2022-ben elnyerte a Kritikusok Céhének díját.

Az előadás leírása szerint bár a gyermekbántalmazás jelensége már egyre nagyobb hangsúlyt kap a közbeszédben, még most is sokan kezelik tabuként, ezért ezt a sajnos gyakran titokban maradó folyamatot szeretnék bemutatni. Megjegyzik, a mű hasznos és fontos eszköze lehet a gyerekek megszólításának ebben a nehéz témában.

„Adminisztratív hiba folytán hozzám került a miniszteri kifogásokat és javaslatokat tartalmazó lista egy nyomtatott példánya. Ezen látszik, hogy a miniszter nemcsak annyit tett, hogy egyes támogató döntéseket küldött vissza megfontolásra (anélkül, hogy a pályázati anyagot megismerte volna) indoklás nélkül, hanem olyan pályázatokat javasolt támogatni, amelyeket a kollégium eredetileg nem támogatott”

- közölte Rihay-Kovács Zita, majd felidézte, hogy az NKA-törvény nem hatalmazza fel a minisztert, mint az NKA elnökét, ennek ellenére a kollégium tagjainak többsége minden egyes esetben elfogadta a miniszter összegszerű javaslatát, ezért mondott le Ráckevei Anna és ő.

„Arra továbbra sem jöttem rá a lista újbóli átnézése után, hogy mire gondolhatott a volt miniszter, amikor az „Evangéliumot megszentségtelenítő” előadást említett nyilatkozatában” - jegyezte meg Rihay-Kovács Zita.