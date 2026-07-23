Magyar Péter: Hétmilliárd forintba kerül a gyógyszeráfa-csökkentés, a kereskedők és a gyógyszertárak nem vezethetnek be burkolt áremelést

áfa;gyógyszer;csökkentés;bejelentés;Magyar Péter;

2026-07-23 12:49:00 CEST

A kormányfő egészen elképesztőnek, tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Európa szívében magyar embereknek választaniuk kelljen az életükhöz és az egészségükhöz szükséges vényköteles gyógyszer kiváltása, a rezsi befizetése vagy az élelmiszerek megvásárlása között.

Magyar Péter közölte: egyik fontos vállalásuk a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése, vagyis a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele volt.

Emlékeztetett, amikor több éven keresztül járta az országot, és több száz településre eljutott, ez volt az emberek egyik legfőbb kérése, mert rendkívül méltánytalannak tartották, hogy a magyar állam tulajdonképpen az egészségükön nyerészkedik.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy nagyon-nagyon sok nehéz helyzetben lévő családnak, köztük beteg gyerekeket, beteg hozzátartozókat vagy krónikusan beteg hozzátartozókat gondozó családoknak jelent óriási terhet a vényköteles gyógyszerek kiváltása még az állami támogatás mellett is. Egészen elképesztőnek, tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Európa szívében magyar embereknek választaniuk kelljen az életükhöz és az egészségükhöz szükséges vényköteles gyógyszer kiváltása, a rezsi befizetése vagy az élelmiszerek megvásárlása között. A kormányfő jelezte: ahogyan ez a Tisza programjában és az írott programjában is szerepelt, most meglépik az intézkedést, és szeptember elsejétől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket. Ez rengeteg embernek fog segíteni.

Magyar Péter hozzátette, hogy már hallja a szétesőben lévő Fidesz-frakció kritikáját arról, miért így, miért úgy, és miért csak így vezetik be az intézkedést. Ezzel kapcsolatban ugyanazt tudta elmondani, mint az iskolakezdési támogatásnál, ahol pontosan 400 ezerrel több gyermek kap ilyen támogatást, mint a Fidesz-kormány 16 éve alatt. A vényköteles gyógyszereknél pedig minden magyar ember, aki ilyen készítményre rászorul, pontosan 5 százalékkal kevesebb áfát fizet majd, mint az Orbán-kormány alatt, vagyis 0 százalékos áfát.

A politikus szerint az egyik legfontosabb feladat annak megakadályozása, hogy az áfamentessé tételt, illetve az áfacsökkentést bárki lenyelhesse, ezért nem lehetnek burkolt áremelések. Ennek már most is vannak garanciái, mert a TB-támogatott vényköteles gyógyszerek árazása nagyon szigorúan szabályozott, ezeknél a készítményeknél a gyártó vagy a forgalmazó nem emelheti meg tetszőlegesen az árakat.

Kifejtette: a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a NEAK által biztosított támogatás, valamint a beteg által fizetendő térítési díj egyaránt nyilvántartott adat. Az árváltoztatások csak a NEAK előzetes engedélyével történhetnek meg, majd megjelennek a gyógyszertörzsben is.

Magyar Péter világossá tette, hogy a gyógyszertár praktikusan nem dönthet úgy, hogy önkényes áremeléssel vagy magasabb árréssel magának tartja meg a szeptember elsejétől eltörölt áfát. Ez komoly védelmet nyújt, és komoly segítséget fog hozni.

Magyar Péter közölte: dolgoznak a többi áfacsökkentésen is.

A tűzifa áfájával kapcsolatban azt vállalták, hogy 27-ről 5%-ra csökkentik, és a miniszterelnök elvárása szerint ezt még az idén, a következő tél előtt be tudják jelenteni. A kormányfő jelezte, hogy már elkezdtek tárgyalni az intézkedésről, ehhez azonban biztosítékokra, valamint olyan fogyasztóvédelmi és ellenőrzési rendszerre van szükség az állami erdőgazdaságoknál, a tüzépeknél és minden más érintett helyen, amely megakadályozza, hogy a kereskedők lenyeljék a 27-ről 5%-ra történő áfacsökkentést. Reményei szerint minél előbb bejelenthetik az intézkedést, és elfogadhatják az ehhez szükséges jogszabályokat. Ahogyan a gyógyszereknél, úgy a tűzifánál is több jogszabályt, köztük az áfatörvényt kell módosítani.

Magyar Péter hozzátette: szintén vállalásuk volt az egészséges élelmiszerek áfakulcsának csökkentése, ehhez azonban valóban átfogó előkészítés szükséges. Nagyon nagy összegről van szó, amely a költségvetésnek évente minimum 150 milliárd forintba kerülhet, de attól függően, hogy milyen tágan határozzák meg az egészséges élelmiszerek körét, ez akár 300 milliárd forint is lehet.

A politikus szerint ezen a területen extrém módon fontos, hogy a kereskedők ne nyelhessék le az áfacsökkentést. Olyan árfigyelő és online fogyasztóvédelmi rendszert kell kialakítani, amelyet egyrészt a fogyasztók, másrészt a hatóságok is követhetnek, hogy még véletlenül se a kereskedők zsebében kössön ki az áfacsökkentés.

A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése szeptember elsejétől, a jogszabályok elfogadása után lép hatályba, hétmilliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Magyar Péter jelezte, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre igyekszik válaszolni.