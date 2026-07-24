Hazatérhetett a kisfiú, akit csecsemőotthonba zárt a gyámhivatal, pedig a szakemberek szerint szülei alkalmasak a felnevelésére

gyermekvédelem;TASZ;gyámhivatal;

2026-07-24 20:47:00 CEST

A szülők fogyatékossággal élnek, a gyámhivatal azonban számos szakértői véleményt figyelmen kívül hagyott.

A TASZ segítségével hazatérhetett a szüleihez Milán, akit annak ellenére zárt csecsemőotthonba a gyámhivatal, hogy a szakemberek egyhangúan úgy látták, szülei, Gábor és Gyöngyi fel tudják nevelni az újszülött gyermeket - derül ki a jogvédő társaság közleményéből.

A szervezet felidézi, hogy a gyámhivatal gyereknevelésre alkalmatlannak minősítette a Milánról lelkiismeretesen gondoskodó szülőket, és mivel nevelőszülőt sem talált, egy gyermekotthonban helyezte el a babát. A döntés abból fakadt, hogy a szülők, Gábor és Gyöngyi pszichoszociális fogyatékossággal élő, gondnokság alá helyezett pár, egy vidéki városban, ahol állami fenntartású szociális intézmény támogatott lakhatásában, egy társasházi lakásban élnek. Mindketten védett munkahelyen dolgoznak az intézmény által biztosított fejlesztő foglalkoztatásban, de stabil, biztos jövedelemmel és megtakarítással rendelkeznek. Nem terveztek gyermeket vállalni, de amikor Gyöngyi teherbe esett, úgy döntöttek, hogy felnevelik a kicsit.

A TASZ szerint a támogatott lakhatás teljesen alkalmas arra, hogy Gábor és Gyöngyi felnevelje gyermekét, hiszen a szolgáltatás lényege, hogy az azt igénybe vevő értelmi fogyatékosságal élő embereket támogassák személyes céljaik felismerésében, kifejezésében és megvalósításában. Támogatóik is bőven akadtak, s az őket ismerő valamennyi szakember, a kórházi személyzet, az osztályvezető orvos, az integrált szociális intézmény és a fenntartó vezetői, munkatársai, valamint a gyermekjogi képviselő is kijelentette, hogy Gábor és Gyöngyi segítséggel ugyan, de alkalmasak arra, hogy gondoskodjanak Milánról, s mindezt egy független pszichológus és egy gyógypedagógus is megerősítette szakvéleményében.

Ennek ellenére a gyámhivatal kizárólag az általa kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő és a gyermekjóléti központ véleményére hagyatkozva mindezt figyelmen kívül hagyta és gyereknevelésre alkalmatlannak minősítette a szülőket, azt is kétségbe vonva hogy kapnának folyamatos segítséget. Figyelmen kívül hagyták azt a nemzetközi és hazai jogszabályokban rögzített alapelvet is, hogy fogyatékossággal élő szülőket nem lehet megfosztani a családi élethez való joguktól, igaz, az állami alapellátás sem állt Gábor és Gyöngyi mellé.

A koraszülöttként, a terhesség 33. hetében világra jött Milán így alig öthónapos korában a kórházból egy gyermekotthonba került. A szülők minden időt a gyermekükkel töltöttek, amit a gyámhivatal engedélyezett számukra, miközben a gyermekotthon kapacitás hiányában azt sem tudta megoldani, hogy Milán eljusson a koraszülött utánkövetésre - írta a TASZ.

A jogvédő társaság ügyvédei, Szegi Péter és Pető Márk segítségével a szülők mellé állt és pert indított a gyámügyi határozat ellen, amely eredményesnek bizonyult: a július elején megszületett jogerős ítélet a határozatot megsemmisítette, s három hónap gyermekotthonban töltött időt követően szülei már a tárgyalás napján hazavihették kisfiukat.