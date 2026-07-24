Gajdos László átfogó vizsgálatot rendelt el a hatvanpusztai zebrák ügyében

zebra;Hatvanpuszta;Gajdos László;

2026-07-24 08:08:00 CEST

Több állat hiányos iratokkal érkezett, öt zebrára nem kértek veszélyesállat-tartási engedélyt, és a nyilvántartásban csak tíz szerepel a tizenhétből.

Átfogó vizsgálatot rendelt el a hatvanpusztai zebrák tartási körülményei és a vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatban az élő környezetért felelős miniszter.

Gajdos László péntek reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a hivatalos iratok alapján az állatok egy része hiányzó dokumentumokkal érkezett, egyes engedélyeket pedig csak utólag kértek meg. Állítása szerint öt zebrára egyáltalán nem igényeltek veszélyesállat-tartási engedélyt, a tizenhét állatból pedig mindössze tíz szerepel a hivatalos nyilvántartásban.

A miniszter közlése szerint a határozatok több hibát is tartalmaznak, és volt olyan zebra, amely kilenc éven át nem kapott útlevelet. Tihamér nevű állatot állítása szerint engedély nélkül tartották, és a létezése csak a halála után vált ismertté.

A bejegyzésben arról is beszámolt, hogy a nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott.

Az elpusztult állatok tetemét szerinte szabálytalanul egy sertéspestis-gödörbe helyezték. Gajdos László úgy fogalmazott, hogy a történtek alapján felelős állattartásról nem lehet beszélni, és súlyos felelőtlenség történt. A vizsgálat célja annak feltárása, hogy az állattartás során betartották-e az előírásokat.

Az ügyben a rendőrség is nyomoz veszélyes állat tartásával összefüggő kötelezettség megszegésének gyanúja miatt. Júliusban Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő két zebracsikóról közölt felvételeket. Később olyan fényképet kapott, amelyen két elhullott zebrát szállítanak éjszaka egy platós járművön.