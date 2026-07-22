Závecz: Tisza 74 , Fidesz 19

Fidesz;közvélemény-kutatás;Závecz Research;Tisza Párt;

2026-07-22 20:51:00 CEST

A Magyar-kormány eddigi ténykedését 4-es alára értékelik a választók.

Több mint három hónappal a választás után is tartja magát a Tisza párt kivételes támogatottsága és a Fidesz lejtmenete - derül ki a Závecz Research legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeiből, amit Krug Emília Szinten túl című műsorában ismertetett Závecz Tibor.

A Telex szemléje szerint Závecz Tibor elmondta, a július 13. és 20. között készült felmérés szerint június óta a Tisza párt további 1 százalékkal, 73-ról 74 százalékra növelte a népszerűségét a biztos pártválasztók körében, a Fidesz–KDNP támogatottsága pedig 1 százalékkal esett vissza, 20-ról 19-re.

Ez azt jelenti, hogy a két párt közötti különbség jelenleg nem kevesebb, mint 55 százalék.

A teljes választókorú népességnél sem jobb a helyzet a bukott kormánypárt számára, A Tisza 58, a Fidesz mindössze 16 százalékon áll. A választások óta a Fidesz mintegy egymillió szavazót veszített el.

Závecz Tibor és Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a műsorban elmondták, teljesen példa nélküli egy kormánypárt ilyen mértékű erősödése a választások után, de az is kivételes, hogy egy vesztes párt visszaesése ennyire látványos legyen. Ráadásul, bár a kutatók szerint a Tisza népszerűsége már tetőzik, a Fidesz vesztesége még tovább fokozódhat.

A Závecz-kutatás arra is kitért, mennyire elégedettek a magyarok a Magyar-kormány eddigi munkásságával. Az 1-5-ig terjedő skálán

a Tisza-kormány 3,7-es értéket kapott, ami Závecz szerint egy jó iskolai osztályzatnak felel meg, nagyjából 4-es alának.

A beszélgetésben szó esett még arról, mennyire tartják az elemzők súlyosnak a köztársaságielnök-választás körüli hercehurcát. A Polgár Judit-fiaskó súlyát 1-5-ös skálán Závecz Tibor 2-esre, Hann Endre 3-asra értékelte. A kutatók szerint Magyar Péter gyorsan és hatékonyan kezelte a kommunikációs hibát és vállalta a felelősséget, ami az előző kormányt tekintve elég szokatlan dolog.

Hann Endre kifejtette, a köztársasági elnökök népszerűségét tekintve Sulyok Tamás a mélypontot jelentette. A Medián ügyvezető igazgatója fontosnak tartotta, hogy az államfői posztra olyan személy kerüljön, aki nem kötődik a kormánypárthoz és tud kritikus lenni vele szemben. Konkrét javaslatot nem tettek, de a kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki prókátort, akivel nemrég Magyar Péter fotózkodott, alkalmasnak tartanák.