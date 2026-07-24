Tuzson Bence: Feljegyezzük, kik vesznek részt a mostani rendszer felépítésében

Fidesz;elszámoltatás;Tuzson Bence;

2026-07-24 12:21:00 CEST

A Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, hogy azok a politikusok, bírók és ügyészek, akik a rendszer felépítésében, a bosszúállásban és a jogtalanságban részt vesznek, előbb-utóbb felelni fognak a tetteikért.

Feljegyzik, hogy kik vesznek részt a mostani rendszer felépítésében, és az érintettek előbb-utóbb felelni fognak a tetteikért - mondta a volt igazságügyi miniszter, Tuzson Bence egy tusványosi beszélgetésen a 444 tudósítása szerint.

A fideszes országgyűlési képviselő politikusokat, bírókat és ügyészeket is említett. „Akik a mostani rendszernek a felépítésében részt vesznek, fel lesznek jegyezve, tudni fogjuk, hogy ki, mit csinált. Akár politikus, akár bíró, akár ügyész. Akik ennek a rendszernek a felépítésében, a bosszúállásban és a jogtalanságban részt vesznek, ezekért a tetteikért előbb-utóbb felelni fognak” - fogalmazott.

A kijelentés a „Kritika vagy megtorlás? Hol húzódik a védvonal” című rendezvényen hangzott el. A beszélgetésen Tuzson Bence mellett Czunyiné Bertalan Judit, Kötter Tamás és Hal Melinda vett részt. Tuzson arról is beszélt, hogy az ellenállás minden formáját meg kell találni. Szerinte Brüsszel most példát statuál a korábban patrióta politikát vivő Magyarországgal.

A fideszes Védvonalat vezető Czunyiné Bertalan Judit szerint az erőszakos Tisza-szigetek „kuláklistákkal” keresik meg a képviselőiket. Úgy vélte, a Fidesz támogatóinak is úgy tűnhet, hogy a rendszer lefagyott, valójában azonban továbbra is létezik a Fidesz.

A politikus a Védvonal nevű kezdeményezésről azt mondta, jogállamban arra, amit a frakció vagy ők csinálnak, nincs szükség, mert a bíróságok végzik a dolgukat, a rendőrség pedig végzi a dolgát. A jelenlegi helyzetet ettől eltérőnek nevezte, de úgy fogalmazott, meg kell mutatniuk, hogy hisznek a jogállamban, van víziójuk róla, és ennek tudatában cselekszenek.