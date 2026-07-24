K-Monitor: Nyomoz a rendőrség a nem létező Tisza-adóról szóló fideszes nemzeti konzultáció miatt

rendőrség;ügyészség;nyomozás;nemzeti konzultáció;K-Monitor;

2026-07-24 16:21:00 CEST

Első ízben még elutasították a feljelentést, a felülbírálati indítvány után azonban már nem.

A K-Monitor felülbírálati indítványának helyt adva mégis nyomozás indul a nem létező Tisza-adóról szóló fideszes nemzeti konzultáció miatt hűtlen kezelés bűntettének gyanújával - erről a korrupcióellenes civil szervezet számolt be a Facebookon.

A szervezet felidézi, hogy Orbán Viktor a 2025-ös kötcsei pikniken jelentette be a következőt: „Mozgósítás a következő hét hónapban. Indítani fogunk hamarosan nemzeti konzultációt a kiszivárgott adóemelési tervekről is, ez is a mozgósításnak egy része. Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek.” Ezt követően, 2025 őszén az Orbán-kormány elindította az újabb, nemzeti konzultációnak nevezett kommunikációs kampányát, ami a Tisza párt sokszorosan cáfolt, nem létező adóemelési programjáról szólt. A 12 milliárd forintba kerülő kampányt természetesen nem a Fidesz saját költségvetéséből, hanem közpénzből fizették, hogy ismét az Orbán-kormány kedvenc kommunikációs cégbirodalma, a Balásy Gyulához köthető New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. kaszáljon rajta.

A történtek miatt egy magánszemély hűtlen kezelésre hivatkozva feljelentést tett, a rendőrség azonban azt elutasította. A konzultáció kérdései ugyanis a rendőrség akkori állítása szerint nem közvetlenül a Tisza párt állítólagos programjáról szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A K-Monitor azonban nem nyugodott bele ebbe és felülbírálati indítványt nyújtott be az ügyben, mivel a nemzeti konzultációban szereplő öt kérdés, és annak kormányzati „magyarázatai” nem közérdekű, a választópolgárokat pártsemleges információval ellátó tájékoztatások voltak, hanem egyoldalú, egy adott, a politikai versenyben résztvevő párt választási esélyeinek növelése érdekében a Tisza pártot, illetve általában az ellenzéket negatív színben feltüntető kampánycélú kijelentések, amelyek ráadásul bizonyítottan valótlan tartalmat hordoztak.

Az ügyben a Budapesti Gazdasági Ügyészség nem terjesztette fel a felülbírálati indítványt a bíróságnak, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését. A vádhatóság június 5-én adott helyt a K-Monitor indítványának, és arra hivatkozva, hogy megállapítható a hűtlen kezelés bűntettének gyanúja, elrendelte a nyomozást az ügyben.. Az ügyészség pár héttel azután döntött, hogy Balásy Gyula interjúban ajánlotta fel a cégeit ingyen a magyar államnak.