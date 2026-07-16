Akár hússzoros órabéreket is elszámolhattak Balásy Gyula cégei a kormányzati megbízásokért

túlárazás;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-07-16 10:24:00 CEST

Volt, hogy hét különböző pozícióban dolgozó ember 246 munkaóráját fordították egy logó elkészítésére 6,4 millió forintért, miközben ennek piaci ára pár százezer forint körül mozog.

Iparági szakemberek szerint jelentősen eltérnek a piaci áraktól azok a megbízások, amelyeket 2025 áprilisa és decembere között kötött a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda Balásy Gyula cégeivel – derül ki a Transparency International (TI) Magyarország által kiperelt iratokból, számol be a 444.

Ligeti Miklós, a TI Magyarország jogi igazgatója a lapnak elmondta, eredetileg azért kérték ki az iratanyagot, hogy meg tudják állapítani a Voks 2025 plakátok egységárait, és ennek fényében eldönthessék, hogy Balásy Gyula érdekeltségei – New Land Media, Lounge Design – piaci áron vagy olcsóbban jutnak hozzá a plakáthelyekhez. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy akár nem fideszes vezetésű önkormányzat is a piaci ár alatt adta bérbe a városi plakáthelyeket a Balásy-cégek egyik beszállítójának, ezzel hozzájárulva a Voks 2025 kampány terjesztéséhez.

A lap azonban más érdekességekre is bukkant a szerződések iratanyagában. Ilyen volt például az „Egészségügyi kommunikáció – Aszklépiosz botja szimbólum és a magyar zászló integrálása – corporate design és jogdíj” fedőnevű megbízás, amelyre hét különböző pozícióban dolgozó ember 246 munkaóráját fordították, az eredmény pedig a tavaly márciusban miniszteri biztossá kinevezett Kőnig Róbert, azaz Kőnig doki logója lett, amire összesen 6,4 millió forint ment el.

„Egy profi logó piaci ára Magyarországon általában 300–600 ezer forint, és ez már felső kategóriának számít. Egy teljes arculat logóval, arculati kézikönyvvel és minden kapcsolódó elemmel együtt 2–4 millió forintba kerül. Ehhez képest egyetlen logóért közel hat és fél millió forintot elkérni a piaci ár tíz- vagy akár hússzorosa is lehet, de még egy komplett arculat árát is jócskán meghaladja” – magyarázta a lapnak egy saját stúdiót vezető tervezőgrafikus, aki szerint a logó tervezéséhez egy egész ügynökség munkáját számolták el.

A 444 több példát is bemutat hasonló túlárazásgyanús megbízásokra. Ilyen volt a Gulyás Michellel olimpiai bajnok öttusázóval reklámozott Digitális Állampolgárság Program és más influenszerkampányok, valamint egy félmilliós operatőri napidíjért felvett TikTok-videó is.