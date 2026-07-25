„Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba!” – üzente Orbán Viktor igeforrása a fideszes Németh Zsoltnak, aki szerint a Fidesznek tenni kellene egy félfordulatot az Európai Unió felé

Fidesz;Orbán Viktor;Németh Zsolt;Vadhajtások;Bede Zsolt;

2026-07-25 06:42:00 CEST

Ennyi.

Szemlézte az Orbán Viktor igeforrásnaként aposztrofált Vadhajtások azt az interjút, amelyet a Fidesz parlamenti képviselője, a külügyi bizottság alelnöke Németh Zsolt adott a 444-nek. A beszélgetésben a politikus elárulta, próbálják meggyőzni Orbán Viktort, hogy szükség van egy „atlantista félfordulatra”, vagyis hogy az Európai Unióval kapcsolatban „differenciált” álláspontra van szükség.

Nem biztos, hogy Orbán Viktoron múlik majd, hogy világos legyen és megerősödjön a kép, hogy mi egy európai elkötelezettségű párt vagyunk. A beállítás, hogy Európa vagy Oroszország, nagyon sok embert a Tisza irányába hajtott a választáson. Bár Európát másként közelítjük meg, mint adott esetben a Tisza Párt, európai elkötelezettségűek vagyunk. Ez viszont nem jött át. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy hiteles legyen az európai elkötelezettségünk – jelentette ki Németh Zsolt, aki mindig is a Fidesz atlantista elkötelezettségű politikusai közé tartozott. Úgy tűnik azonban, hogy a minimális normalitásról sem sikerült mindenkit meggyőznie, a Fideszben élő neonáci szélsőjobb hangjaként ismert portál, a Vadhajtások ugyanis a következőképpen fakadt ki Németh Zsoltra: „Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba!”

A bornírt szitkozódás két okból figyelemre méltó. Egyrészt azért, mert Orbán Viktor két hónapja tényleg második igeforrásának nevezte a Vadhajtásokat, amelyet az állítása szerint minden nap megnéz. A másik, hogy Németh Zsolt a mindenkori moderátora annak az előadásnak, amelyet Orbán Viktor minden évben Tusványoson tart, szóval Németh Zsolt ma délelőtt is ott fog ülni az exkormányfő mellett a szabadegyetem nagyszínpadán. Vadhajtásokra irányadóként

Az egyelőre nem világos, hogy a Vadhajtások fenti kommentárja mennyiben tükrözi Orbán Viktor álláspontját.