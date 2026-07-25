Van, ami már soha nem változik, maradt a Lungo Drom elnöke a bujkáló Farkas Flórián

Fidesz-KDNP;újraválasztás;Lungo Drom;Farkas Flórián;

2026-07-25 05:50:00 CEST

A szebb napokat látott Lungo Drom megismételt kongresszusán nagyjából két tucat ember elég volt ahhoz, hogy Farkas Flóriánt újra elnökké válasszák. Történt mindez abban a 910 négyzetméteres budapesti székházban, amit a Fidesz ingyen adott a szervezetnek.

Első körben – ahogyan arról beszámoltunk – hétfőn tartotta tisztújító kongresszusát Farkas Flórián szervezete, a Fidesszel máig szövetségben lévő Lungo Drom. A lapunk birtokában lévő meghívó hangsúlyozta, hogy a részvétel önköltséges alapon történik. Elmúltak azok az idők, amikor sportcsarnokot kellett bérelni ahhoz, hogy elférjen a kongresszusra érkező, buszokkal szállított több ezer ember. Hétfőn – írd és mondd – mintegy húszan jelentek meg a Lungo Drom józsefvárosi székházában, a Bezerédj utca 17-ben. A rendezvény határozatképtelennek bizonyult.

Pénteken, a megismételt kongresszuson se mutatkozott nagy érdeklődés, a létszám csak néhánnyal fővel haladta meg a korábbit. A kapuban álló biztonságiak ezúttal sem engedtek senkit belépni, aki nem szerepelt az előre megadott névsorban.

Várakozás közben a szemközti iskolában takarítóként dolgozó, éppen cigarettaszünetet tartó asszonyokat kérdezgettük arról, szoktak-e mozgást látni a Lungo Drom székházában. A fejüket rázták. Időnként térül-fordul egy fehér mikrobusz, néha feltűnik egy-két ember, de semmi több. Még a vízórás se tudott bejutni. A kapun nincs semmiféle felirat, találgatták is maguk között, mi lehet ez a rejtélyes épület. Biztosan valamit titkos ügynökség működik odabent – nevetett egyikük.

A székház története valóban nem nélkülözi a kérdőjeleket. A Lungo Drom – fideszes előterjesztésre, parlamenti döntéssel – 2012 nyarán kapta meg a Bezerédj utcai alatt lévő állami tulajdonú épületet. A II. János Pál pápa tér (volt Köztársaság tér) szomszédságában lévő székházban egykor óvoda működött.

A 910 négyzetméteres épület ingyen került a Lungo Drom birtokába.

2022 tavaszán adtunk hírt arról, hogy információnk szerint a székházat 60 millió forintos jelzálog terheli. A tulajdoni lap másolata megerősítette értesülésünket. A magyar állam 2012 decemberében 15 évre szóló elidegenítési tilalmat jegyeztetett be az ingatlanra, azzal egyidejűleg, hogy az épületet ingyenesen a szervezet tulajdonába adta – olvasta ki a papírokból Molnár Erika ügyvéd, ingatlanjoggal foglalkozó szakértő.

Az elidegenítési tilalom azt jelenti, hogy az épület forgalomképtelen: sem eladni, sem elcserélni, sem elajándékozni nem lehet. Az újabb elidegenítési és terhelési tilalom ekkor még nem szerepelt az ingatlanon, ez csak fél évvel később, 2013 júliusában került rá, egy időben a 60 millió forintos jelzáloggal. A bejegyző az akkor még létező Emberi Erőforrások Minisztériuma volt. A tárcát akkoriban Balog Zoltán – jelenleg református püspök – vezette.

Úgy tűnt, hogy közvetlenül a Lungo Drom kapta a 60 millió forintot. Aztán kiderült, hogy az Emmi támogatási szerződést írt alá a Farkas Flóriánhoz kötődő Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvánnyal (OTKA), amelynek szintén a Bezerédj utca 17-ben van a székhelye. A szerződés az „ingatlan működtetésére és a támogatási cél fenntartásának biztosítása érdekében 10 év működtetési kötelezettséget” írt elő az alapítvány számára.

Ezzel összefüggésben jött létre a 60 milliós zálogszerződés az Emmi (zálogjogosult), a Lungo Drom (zálogkötelezett) és az OTKA (kedvezményezett) között. A minisztérium rögzítette, hogy a zálogjog „a támogatási szerződésben foglalt 10 éves működtetési kötelezettség teljes időtartamára fennmarad”. Az ingatlan azonban nem az alapítvány, hanem a szervezetileg tőle különállóan működő Lungo Drom tulajdona. Molnár Erika így kommentálta az ügyet: „Fölöttébb furcsa és szokatlan eljárás, hogy egy alapítványnak adott támogatás fejében más szervezet tulajdonát terhelik meg jelzáloggal.”

Nem tudni, hogy azóta történt-e valamilyen fejlemény.

Csodálkoznánk, ha Farkas Flóriánnak nem lennének tervei az épülettel, de erről csak találgatásokat hallottunk, megbízható információnk nincs.

A pénteki kongresszus résztvevőit hiába is kérdeztük volna a székház sorsáról. A rendezvény a hivatalos kezdés után mindössze fél órával véget ért, de a kapun kilépő roma küldötteknek minden jel szerint megtiltották, hogy nyilatkozzanak. A tisztújításra vonatkozó kérdésünkre egy alacsony, idősebb roma férfi csak annyit mondott:

„Nem tudom, mi történt, én enni jöttem. Volt pogácsa.” Pár perc múlva egy fiatalabb, erős testalkatú küldött még szürreálisabb választ adott: „Focimeccsre készülünk”.

Végül akadt valaki, aki hajlandó volt elárulni, hogy Farkas Flóriánt ellenszavazat nélkül újra elnökké választották. Az állítást később más forrásból is megerősítették lapunknak. A megismételt kongresszus ugyanis a megjelentek számától függetlenül határozatképes volt. Az elnök mellett öt alelnök kilétéről is döntöttek. A nyilvánosságot végletesen kerülő, a sajtó elől bujkáló Farkas Flóriánt, ahogyan hétfőn, úgy pénteken se láttuk se bemenni az épületbe, se kijönni onnan.