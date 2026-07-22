Értékrendjéhez ragaszkodó, párbeszédre nyitott rendezvényként jellemezték az alapítók a Tusványost szerdán, a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóján.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke felidézte, hogy 1990-ben magyarországi és erdélyi rendszerváltó fiatalok értékközösségükre alapozva hozták létre a szabadegyetemet. Szerinte az immár Fidesz-rendezvénynek tekintett Tusványosnak vissza kell térnie szabadegyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez, mert fontos küldetése van az anyaországi és külhoni magyarok közötti harmónia helyreállítása és a román-magyar párbeszéd előmozdítása terén. Úgy értékelte, a Tusványosnak is feladata hozzájárulni annak a megosztottságnak, haragnak és bizalmatlanságnak a felszámolásához, amely az április 12-i választásokkal kapcsolatban tört felszínre, segítenie kell megtalálni az utat a megbékélés, a megbocsátás felé, és ehhez olyan közeget kell biztosítania, ahol anyaországi és külhoni politikusok józanul és empátiával tudnak beszélni egymással. „A külhoni magyarság és a Tusványos nem lehet ellenzékben” - jelentette ki Toró T. Tibor arra utalva, hogy idén az új budapesti kormány tisztségviselői távol maradtak a rendezvénytől.
Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint korábban is volt már példa arra, hogy a budapesti kormány politikusai nem vettek részt a szabadegyetem fórumain, de ez nem jelenti azt, hogy a Tusványos nem lenne nyitott a párbeszédre. Szerinte a több évtizedes múltra visszatekintő Tusványos a mostani fesztivál időjárására is jellemző zivataros időszakok idején is fontos megtartó erőnek bizonyult, és kifejezte meggyőződését, hogy ilyenként a szabadegyetemnek van jövője. A fideszes politikus szerint a tusnádfürdői kempingben olyanok gyűlnek össze évről-évre, akiknek közös jövőképük van az európai felzárkózás, a jogállamisági keretekre is kiterjedő életminőség és a hibrid fenyegetésekkel szemben is ellenállóképeséget kialakító biztonság terén.
Az alapítók sorában David Campanale brit újságíró, aki már az 1989-előtt is szoros kapcsolatot ápolt a Fidesszel és többször járt Erdélyben, „keresztényi alázattal és szerénységgel megvalósítandó megújulásra” biztatta azokat a magyar „patriótákat”, akik a tusványosi mozgalmat éltetik.
A fesztivál résztvevőit házigazdaként Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester is üdvözölte, Popa Ilona főszervező pedig elmondta: idén csaknem 250 szervező dolgozik a 29 programhelyszínen zajló, vasárnap hajnalig tartó közéleti rendezvények és koncertek lebonyolításán.
A hivatalos megnyitó után egyebek mellett a transzszilvanizmusról, a sikeres regionális önkormányzatokról, a magyar külpolitikai mozgástérről, a nemzeti közösségek nyelvi jogainak érvényesítéséről, a keresztényüldözésről és a családi erőszakkal szembesülő áldozatok védelméről rendeztek pódiumbeszélgetéseket a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.Németh Zsolt szerint azért nem hívják meg Magyar Pétert Tusványosra, mert minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleitTarr Zoltánt és Kapitány Istvánt is meghívták Tusványosra, de nem akarnak részt venni az eseményenVan hely, ahol Orbán Viktor még Orbán Viktor maradhat, a zenei aláfestést is megkapjaGulyás Gergely már Tusványosra sem megy el