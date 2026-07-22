Fidesz;megnyitó;Németh Zsolt;Tusványos;Toró T. Tibor;

2026-07-22 18:54:00 CEST

Toró T. Tibor rögzítette, a rendezvénynek fontos küldetése van az anyaországi és külhoni magyarok közötti harmónia helyreállítása és a román-magyar párbeszéd előmozdítása terén.

Értékrendjéhez ragaszkodó, párbeszédre nyitott rendezvényként jellemezték az alapítók a Tusványost szerdán, a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóján.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke felidézte, hogy 1990-ben magyarországi és erdélyi rendszerváltó fiatalok értékközösségükre alapozva hozták létre a szabadegyetemet. Szerinte az immár Fidesz-rendezvénynek tekintett Tusványosnak vissza kell térnie szabadegyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez, mert fontos küldetése van az anyaországi és külhoni magyarok közötti harmónia helyreállítása és a román-magyar párbeszéd előmozdítása terén. Úgy értékelte, a Tusványosnak is feladata hozzájárulni annak a megosztottságnak, haragnak és bizalmatlanságnak a felszámolásához, amely az április 12-i választásokkal kapcsolatban tört felszínre, segítenie kell megtalálni az utat a megbékélés, a megbocsátás felé, és ehhez olyan közeget kell biztosítania, ahol anyaországi és külhoni politikusok józanul és empátiával tudnak beszélni egymással. „A külhoni magyarság és a Tusványos nem lehet ellenzékben” - jelentette ki Toró T. Tibor arra utalva, hogy idén az új budapesti kormány tisztségviselői távol maradtak a rendezvénytől.

Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint korábban is volt már példa arra, hogy a budapesti kormány politikusai nem vettek részt a szabadegyetem fórumain, de ez nem jelenti azt, hogy a Tusványos nem lenne nyitott a párbeszédre. Szerinte a több évtizedes múltra visszatekintő Tusványos a mostani fesztivál időjárására is jellemző zivataros időszakok idején is fontos megtartó erőnek bizonyult, és kifejezte meggyőződését, hogy ilyenként a szabadegyetemnek van jövője. A fideszes politikus szerint a tusnádfürdői kempingben olyanok gyűlnek össze évről-évre, akiknek közös jövőképük van az európai felzárkózás, a jogállamisági keretekre is kiterjedő életminőség és a hibrid fenyegetésekkel szemben is ellenállóképeséget kialakító biztonság terén.

Az alapítók sorában David Campanale brit újságíró, aki már az 1989-előtt is szoros kapcsolatot ápolt a Fidesszel és többször járt Erdélyben, „keresztényi alázattal és szerénységgel megvalósítandó megújulásra” biztatta azokat a magyar „patriótákat”, akik a tusványosi mozgalmat éltetik.

A fesztivál résztvevőit házigazdaként Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester is üdvözölte, Popa Ilona főszervező pedig elmondta: idén csaknem 250 szervező dolgozik a 29 programhelyszínen zajló, vasárnap hajnalig tartó közéleti rendezvények és koncertek lebonyolításán.

A hivatalos megnyitó után egyebek mellett a transzszilvanizmusról, a sikeres regionális önkormányzatokról, a magyar külpolitikai mozgástérről, a nemzeti közösségek nyelvi jogainak érvényesítéséről, a keresztényüldözésről és a családi erőszakkal szembesülő áldozatok védelméről rendeztek pódiumbeszélgetéseket a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.