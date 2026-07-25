Németh Zsolt: Tusványos nem egy ellenzéki rendezvény

Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;

2026-07-25 10:05:00 CEST

Csaknem 40 sátorban 1000 fellépőt és előadót fogadtak - mondta Németh Zsolt, hozzátéve, a teljességet ostromoltuk ezen a héten is. Helyzet van, Romániában is, és az elmúlt egy évben egy újabb háború kezdődött, mégpedig Iránban.

Tusványos nem egy ellenzéki rendezvény, Tusványos nem lehet és nem lesz sosem ellenzékben, mindnekit várunk, aki képes a kulturált párbeszédre - üzente