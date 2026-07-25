Tusnádfürdő;Orbán-beszéd;2026;

2026-07-25 10:20:00 CEST

Tőkés László beszédében egyebek mellett közölte: az adatok tanúsítják, hogy a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Adózzunk a részvét néma csendjével veszélyeztetett nemzeti közösségünk és demográfiai válságot elszenvedő román testvéreink hiányzó tagjainknak – kérte.

Ezután arról beszélt: joggal tevődik fel a kérdés, hogy magyar közösségünk belső önrendelkezése miért számít tabutémának. Beszédében Orbán Viktort is köszöntötte, a volt kormányfőt vastaps fogadta, „Viktor!, Viktor!” felkiáltással üdvözölték a tömegben.

Az alkotmányosság szabályait figyelmen kívül hagyó Alaptörvény-módosítás körülményeiről közölte, az eddigi eredményeket aligha lehet és szabad figyelmen kívül hagyni. Visszaadták a magyarság méltóságát és önbecsülését - fordult Orbán Viktorhoz. Hozzátette, megtanítottak arra, hogy magyarnak lenni jó. Ki merne avatatlan kézzel az Alaptörvény nemzeti hitvallásába nyúlni? - tette fel a kérdést.

Orbán Viktor mintha unatkozna Németh Zsolt és Tőkés László között.