„Ez bűncselekmény” – Orbán Viktor megfenyegette Magyar Pétert

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2026-07-25 10:52:00 CEST

Visszamenőleges alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt. Ez bűncselekmény – jelentette ki az exkormányfő.

- Így is jó, így is a mienk - közölte. Hozzátette, az ellenzék felét, a legerősebb vezetőit kizárták a politikából, megtiltották nekünk, hogy a jövőben indulhassunk a választáson. Ezzel - folytatta - felszámolták a demokráciát. Ha ugyanis nem az emberek, hanem a hatalom dönti el, az emberek kire szavazhatnak, a demokráciának befellegzett.

Személyre szabott, visszamenőleges alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt – idézte fel. Szerinte a demokrácia felszámolása Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Ez bűncselekmény, aminek most nincs jelentősége, de akkor majd lesz, amikor majd visszaállítják a jogállamot.

Fegyveres rendőröket küldenek azokra, akik nem támogatják a rendszert, lerohanják az ellenzéki pártokat, ismerős ez – közölte. Hozzátette, Dél-Amerikában van olyan irányzat, amit az európai baloldal évtizedek óta csodál. Talán Lengyelországban ismerhető fel néhány eleme. - Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül - állapította meg.

Közülünk jött, és ez akkor is igaz, ha mindig is a Fidesz legrosszabb részéhez tartozott – mondta később Orbán Viktor Magyar Péterről.