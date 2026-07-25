A Planetárium újranyitására készül Tanács Zoltán

Planetárium;újranyitás;Tanács Zoltán;

2026-07-25 13:10:00 CEST

Hamarosan szakértői egyeztetés lesz az ügyben.

Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak majd a Planetárium jövőjéről a társtárcákkal – jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető hozzátette: egy olyan koncepciót akarnak kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását.

Tanács Zoltán kiemelte,

több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig.

Bejegyzésében felidézte, hogy a Planetárium 1977 és 2017 között generációk számára nyújtott feledhetetlen élményt a csillagokról, a világegyetemről, az űrkutatásról. Évente 100-150 ezer látogatója volt, amivel ma is a leglátogatottabb intézmények között lenne. 2017-ben a teteje beázott, és bár megjavították, de azóta sem nyitott ki. „Ma meglátogattuk az intézményt, amelyben az 1841-ben (!) létrehozott TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) képviselője körbevezetett minket, elmesélte az épület és a technikai csodának számító, ma már természetesen elavult Zeiss vetítőgép történetét. 2018-ban készült egy koncepció a felújításra, de a korábbi kormányok számára soha nem volt fontos a Planetárium sorsa. Nekünk az” – hangsúlyozta a miniszter.

A posztjában közzétett videóban Tanács Zoltán elmondta, a Tudományos és Technológiai Minisztérium részéről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakemberével közösen, és sok helyi érdeklődővel, civillel együtt tekintették meg az épület állapotát és beszélgettek el arról, hogyan lehetne ezt egy élő, működő tudományos ismeretterjesztő központtá tenni ismét. – Én személy szerint minden erőmmel azon leszek, hogy a Planetárium előbb-utóbb ismét visszanyerje azt a méltó helyét a magyar tudományos és kulturális életben, amelyet sok évtizeden át betöltött – üzente a tárcavezető.