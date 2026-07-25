Több mint másfél milliárdért rendeltek előadást a választás előtt Balásy-féle cégtől „Mándoki koncert” munkacímmel

koncert;Hősök tere;Belügyminisztérium;Lounge Group;Pósfai Gábor;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

2026-07-25 13:06:00 CEST

Konkrét fellépő és dátum ugyanakkor nem szerepelt a megrendelésben.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ Zrt.) 2026. április 1-jén rendelt meg a Lounge Event Kft.-től egy koncertet a budapesti Hősök terére – közölte Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében felidézte, több kérdés is érkezett hozzájuk az elmúlt hetekben azzal kapcsolatban, hogy az NRÜ Zrt. – miután a Belügyminisztérium elkezdte a rendezvények átvilágítását – milyen, a Lounge-cégcsoporttal kapcsolatos szerződéseket mondott fel június végén.

A posztból kiderül, hogy az említett esetben a támogatott feladat megnevezése Magyarország történelmi és kulturális értékeinek az európai kultúrába ágyazottságának kiemelésével történő népszerűsítése 2026. évben.

A megrendelésben

nincs konkrét fellépő,

nincs konkrét dátum, csak annyi, hogy augusztus 19-21. között valamelyik napon,

a program mindössze 2-3 órás,

a várható közönség pedig összesen 2-4 ezer fő.

A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel.

Az ár ezzel szemben konkrét, 1 501 809 323 forint.

„Több mint 1,5 milliárd forint egy olyan koncertért, amelynek nincs megnevezett fellépője, nincs pontos időpontja, és legfeljebb néhány ezer embert érintett volna. A szerződést ezért (is) mondtuk fel” – összegezte a belügyminiszter.

Pósfai Gábor posztjában hozzátette, az elmúlt hetekben az új kormány a nagy események kapcsán több szempontból is kényszerpályán mozgott és mozog az idő rövidsége, a Lounge-cégcsoport helyzete és a korábbi központosítás miatt. „Rengeteg dolgot örököltünk, de ahol lehet, felmondtuk a szerződéseket és újraterveztük a költségeket” – írta, megjegyezve, hogy így lesz például az augusztus 20-i ünnepségsorozat az eredeti költségvetéshez képest jóval kevesebből megrendezve és így járnak el a többi esetben is. A 2027-es eseményeket pedig már teljes egészében így tudják majd (újra)tervezni, hangsúlyozta a tárcavezető.