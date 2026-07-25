Mintha fekete lyuk nyelte volna el a csillagászati előadásairól híres létesítményt.
Késik, de talán nem marad el teljesen a népligeti intézmény felújítása. A belső rekonstrukció befejezéséhez optimista előrejelzés szerint is legalább másfél-két év kell még.
A felújítandó Planetárium júniusi bezárása világosan mutatja a csillagászathoz való hazai viszonyulást. A téma az oktatásban sem kap elég teret.
Bizonytalan ideig zárva tart a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) Budapesti Planetáriuma, miután a múlt szerdai vihar okozta károk miatt katasztrófasújtotta területté nyilvánították a Népligetet - közölte az intézmény.
Ismeretlenek leszerelték, s magukkal vitték a TIT Budapesti Planetárium vízóráját. A szerda délelőtti előadások emiatt elmaradnak.