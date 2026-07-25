Nyakunkon az újabb hőhullám, egész Közép-Európában nálunk lehet majd a legmelegebb

időjárás;hőség;kánikula;hőhullám;

2026-07-25 14:05:00 CEST

De előtte egy hidegfront hoz még néhány zivatart.

Már csak pár napunk maradt a hőség nélküli időjárásból, a középtávú előrejelzések ugyanis újabb, hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre. Ráadásul közel másfél hétre előre tekintve azt látni, hogy 2026. augusztus 3-án egész Közép-Európában nálunk lesz a legmelegebb – írja az Időkép.

A portál kiemeli, országszerte 36 és 39 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, és Európa többi részén sem fognak fázni az emberek.

Az előrejelzés szerint a hőhullám előtt még egy hidegfront hoz néhány zivatart:

vasárnap az ország nagy részén újra 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, egy nyugat, északnyugat felől közeledő hidegfront előterében megerősödő déli-délnyugati áramlással érkezik a meleg levegő. Ez a hidegfront délután nyugatra hoz elsőként elszórt záporokat, zivatarokat, majd estefelé a középső, éjszaka már a keleti tájakon is kialakulhatnak konvektív csapadékgócok.

hétfőn a front mögött elszórtan még lehetnek záporok, főként északkeleten zivatarok. Nagy területet érintő csapadék ezúttal sem várható, jelentősebb mennyiség csak lokálisan hullhat. Erre nagyobb esély északkeleten van, ahol egy-egy intenzívebb gócból 10–15 milliméter eső is eshet. Az ország nagy része viszont újra szárazon marad. A front mögött hétfőn feltámad a nyugatira, északnyugatira forduló szél, sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet lényegesen nem esik vissza, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak.

keddre a szél veszít erejéből, záporok, zivatarok már nem várhatók, szerdától pedig hosszan tartó hőhullám köszönt be.

Az Időkép már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő hét második felétől egyre kevesebb helyen csökken 20 fok alá a hőmérséklet, vagyis újból trópusi éjszakák jönnek. Ezzel együtt pedig a jelenleg is sokfelé súlyos aszályhelyzet is tovább romolhat, hisz a forrósághoz perzselő napsütés fog társulni, csapadék pedig napokon keresztül nem várható, sehol az országban. A modellek augusztus 7-ig látnak el, és addig nem is látszik a forróság vége. A csúcshőmérséklet augusztus első napjaiban az ország nagy részén bőven 35 fok felett alakul majd, de többfelé ismét a 40 fokot közelíthetjük, nem kizárt, hogy el is érjük azt.