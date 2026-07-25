Aleksandar Vučić szerint az Egyesült Államok eltörli a szerb árukra kivetett 35 százalékos vámot

Szerbia;Egyesült Államok;Aleksandar Vučić;importvámok;

2026-07-25 14:04:00 CEST

A szerb elnök közölte, mindez új befektetéseket vonzhat az országba és javíthatja az ország befektetői megítélését, valamint hitelminősítését.

Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35 százalékos vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket – jelentette be Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök.

A politikus a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) péntek esti műsorában közölte,

a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12 százalék körül alakul majd.

A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Aleksandar Vučić hangsúlyozta, hogy a vámok eltörlése új befektetéseket vonzhat az országba, és javíthatja Szerbia befektetői megítélését, valamint hitelminősítését.

Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.