Új útvonalon repülnek a helikoptertaxik a Hungaroringre

Hungaroring;helikopter;Magyar Nagydíj;

2026-07-25 15:08:00 CEST

A Lupa Beach mellől indulnak.

A 2026-os Magyar Nagydíj idején az utasszállító helikopterek Budapest északnyugati részéről, a Lupa Beach mellől indulnak, hogy kevesebb embert zavarjanak – írja a Heli Hungary Kft. közleménye alapján a Telex.

A portál szerint a tájékoztatásból emellett kiderül: előfordulhat, hogy tárolás vagy más technikai okok miatt a helikopterek a Budaörsi bázis repülőtérre tartanak, de ezeket az átrepüléseket is igyekeznek megoldani úgy, hogy nyugati irányból kerülik a fővárost. A cég üzemeltet egy kamerás helikoptert, ami a hétvége folyamán át fog repülni a város több pontja felett, hogy országimázs-felvételeket csináljon, és

a hétvége folyamán 6-8 alkalommal várható Kerepes térségét érintő Mogyoród és Liszt Ferenc reptér közötti utasszállítás, amelynek útvonala a nemzetközi repülőtér légterében szigorúan kötött.

A 24.hu a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz fordult, hogy megtudja, hogyan kezelné a tárca a korábbi években is komoly lakossági felháborodást és vitákat kiváltó helikopterzajt. Válaszában a minisztérium leszögezte, hogy a hatályos magyar és uniós jogszabályok alapján a jogszerűen működő légitaxi-szolgáltatás nem tiltható meg. Légtérkorlátozás elrendelésére kizárólag rendkívüli helyzetekben – például nemzetbiztonsági vagy légiközlekedés-biztonsági okokból – van jogi lehetőség.

A lakossági panaszok enyhítésére a tárca közlése szerint sikerült kompromisszumos megoldást találni. Az idei Magyar Nagydíj hétvégéjén mindkét engedéllyel rendelkező cég a Lupa-tónál kialakított fel- és leszállóhelyet használja majd. Az új repülési útvonal a Lupa-tótól indul, majd a Megyeri híd és az M0-s autóút nyomvonalát követi a mogyoródi pályáig, így teljes egészében elkerüli Budapest sűrűn lakott belvárosi és lakótelepi övezeteit. A tárca várakozásai szerint ez a módosítás jelentősen mérsékli majd a fővárosiak zajterhelését. A légi közlekedési hatóság a teljes versenyhétvége alatt folyamatosan és szigorúan ellenőrzi majd a légi közlekedési szabályok betartását.