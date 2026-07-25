Kapitány István: Folytatódnak az átvilágítások, egyenként vizsgálják a korábbi döntéseket

átvilágítás;Eximbank;Kapitány István;Gazdasági és Energetikai Minisztérium;

2026-07-25 18:45:00 CEST

Amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak.

Pénteken tartották a Gazdasági és Energetikai Minisztérium heti értekezletét, az első napirendi pont pedig az volt, hogyan folytatják a megkezdett munkát – számolt be róla Kapitány István a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy az Eximbank után most a hozzájuk tartozó többi állami vállalat átvilágítása következik.

„Egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgáljuk meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Rendet teszünk, mert erre kaptunk felhatalmazást a választópolgároktól. Amit pedig feltárunk, azt továbbítjuk az illetékes hatóságoknak. Onnantól már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket”

– hangsúlyozta a miniszter.

Kapitány István hozzátette, áttekintették az uniós források hazahozatalának helyzetét is, és minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy ezek a források minél hamarabb eljussanak oda, ahová valók, a magyar vállalkozásokhoz és a magyar családokhoz.

Posztjában kitért arra is, hogy

az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel.

Pénteken pedig összegezték mindazt, amit ezeken a találkozókon hallottak, sok értékes javaslat érkezett, és ezek be is épülnek a döntéseikbe.

„Egy minisztérium akkor működik jól, ha figyel azokra, akik nap mint nap működtetik a gazdaságot: a munkavállalókra, a vállalkozókra, a szakmai közösségekre és természetesen a saját munkatársaira is. Az irány változatlan: átlátható működés, felelős döntések és folyamatos párbeszéd. Azért dolgozunk, hogy Magyarország versenyképesebb legyen, és hogy a döntéseink pozitív változást hozzanak a magyar emberek mindennapjaiban” – zárta bejegyzését a gazdasági és energetikai miniszter.