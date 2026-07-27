Vlagyimir Putyin: Ukrajna előbb-utóbb el fogja veszíteni azokat a területeit, amelyek korábban Magyarországhoz, Lengyelországhoz, illetve Romániához tartoztak

Magyarország;Románia;Lengyelország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;

2026-07-27 11:52:00 CEST

Szerinte valójában Oroszország volt Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája

Ukrajna előbb-utóbb el fogja veszíteni a nyugati területeit - erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, az orosz haditengerészet katonáival tartott találkozón a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint.

Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb Ukrajna elveszíti ezeket a nyugati területeket, azokat a földeket, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Lehet, hogy ez nem holnap vagy holnapután következik be. Lehet, hogy egy évbe, két évbe, 10 évbe vagy 15 évbe is beletelik, de a történelem végül mindent a helyére tesz - jelentette ki az orosz vezető.

Vlagyimir Putyin szerint valójában Oroszország volt Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája, Ukrajna azonban ellenségének nyilvánította az orosz vezetést.

Az orosz elnök nem először pendítette meg, hogy Ukrajna elveszítheti az említett területeit - ez Magyarország vonatkozásában nyilvánvalóan a Kárpátalját jelentené. 2023 decemberében az orosz arról beszélt, Nyugat-Ukrajna számos lakója Lengyelországhoz, Magyarországhoz, illetve Romániához szeretne tartozni, és ezek az országok bizonyára vissza akarják szerezni az egykori területeiket.

Mindennek persze meglehetősen alacsony a valószínűsége annak fényében, hogy egy ilyen eshetőség azt feltételezné, hogy Ukrajna kész maga lemondani az említett területekről, vagy hogy az említett három EU-tagállam saját szakállára háborút indítana az Ukrajnához tartozó egykori területeiért.