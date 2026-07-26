Gyorsan cáfolt a Kreml, Vlagyimir Putyin soha nem beszélt oroszul Orbán Viktorral

Orbán Viktor;orosz nyelv;Vlagyimir Putyin;cáfolat;Dmitrij Peszkov;idézetek;tusványosi beszéd;

2026-07-26 15:18:00 CEST

A Putyin-rezsim kérés nélkül sietett Orbán Viktor segítségére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök mindig tolmácsok segítségével tárgyalt, a beszélgetés sohasem folyt orosz nyelven – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára a Rosszijszkaja Gazeta című orosz kormánylapnak. Erről azért kapott kérdést a Kreml szóvivője, mert Orbán Viktor szombati tusványosi beszédében oroszul idézte Nyikolaj Csernyisevszkij Mit tegyünk? (Sto gyelaty?) regényének címét. Ez felkeltette az orosz média figyelmét.

„Őszintén szólva úgy gondolom, hogy egyszerűen csak a mű címét idézte. Ő művelt ember” – nyilatkozott Dmitrij Peszkov a volt kormányfőről. A szóvivő hozzátette, hogy a tárgyalások soha nem folytak orosz nyelven, a két politikai vezető mindig tolmácson keresztül beszélgetett.

Mint arról a Népszava is bőven beszámolt, éppen a tolmáccsal volt probléma a 2025. november 28-án a Kremlben zajlott Putyin-Orbán találkozón. Ekkor Orbán Viktor tolmácsa – aki korábban már többször dolgozott a magyar miniszterelnök mellett – cenzúrázta Vlagyimir Putyint, teljesen mást fordított, mint amit az orosz elnök mondott.

– „Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe,…” – mondta eredetileg az orosz elnök. – „Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik,…” – fordította akkor többek között a tolmács. Néhány napon belül világhír lett Orbán Viktor tolmácsának a félrefordításaiból, aki nem merte lefordítani a kemény putyini üzeneteket.