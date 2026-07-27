Tovább növekszik a kórházi adósságállomány, év végére elérheti a 100 milliárd forintot

egészségügy;Orvostechnikai Szövetség;kórházi adósság;Hegedűs Zsolt;Tisza-kormány;

2026-07-27 21:07:00 CEST

Hegedűs Zsolt arra hivatkozva nem nyilatkozott, hogy nincs minden adat a birtokában.

Június végére már elérte a 49,5 milliárd forintot a kórházak adóssága - hangzott el az RTL híradójában.

A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára úgy számol, év végére ez a szám elérheti a 100 milliárd forintot.

Ha ezek a tendenciák folytatódnak, akkor most is valószínűleg megközelítjük ezt az összeget. Mindenképpen szükségesnek tartjuk azt, hogy legyen egy évközi adósságrendezés, tehát hogy szakítsunk azzal a gyakorlattal, hogy év végén, illetve a következő év elején, első felében történik meg az adósságrendezés - magyarázta Rásky László.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy parlamenti felszólalásában 75 milliárd forint többletforrásról beszélt, amit az egészségügy igényelne már júliusban.

A tárcavezető azzal az indokkal nem adott nyilatkozatot a témában, hogy egyelőre nincs minden adat a birtokában.