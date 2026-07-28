32 centiméter: a Vigadónál megdőlt a Duna valaha mért legalacsonyabb budapesti vízállása

rekord;veszély;Duna;alacsony vízállás;

2026-07-28 12:40:00 CEST

Egész Európában nagy a baj, vannak folyók, amelyeken már hajózni sem lehet. A Duna vízszintje is tovább csökken, de mivel egy meghatározott nulla ponthoz mérik, a vízügyi hatóság figyelmeztet, nem lehet átsétálni a túlpartra a folyómederben.

Ma hajnali 3:00 órakor a Budapest Vigadó téri vízmérce 32 centimétert mutatott, ezzel megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás Budapestnél. Eddig: 2018. október 25-én 33 centiméter volt a legkisebb mért vízszint, ami most tovább süllyed, reggel 8:00 órakor már csak 31 centiméter volt – írja Facebook-oldalán a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG). Kiemelték, hogy ez nem jelenti azt, hogy át lehet sétálni a Dunán, hiszen ez egy meghatározott „0” ponthoz mért értéket mutat.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy Európa valamennyi folyóján kritikus vízállás alakult ki, egyes folyókon már a hajózás, teherszállítás sem biztosított. Sajnos hazánkban is hasonló a helyzet. a legalacsonyabb vízállás egyébként a KDVVIZIG több dunai vízmércéjén is megdőlt: Vácnál 2 centiméterrel, Budapesten a Kvassay-zsilipnél 10 centiméterrel, Tassnál, a Tassi-zsilipnél 4 centiméterrel, Dunaújvárosnál 5 centiméterrel. Nagymarosnál még 2 centiméterrel, Ercsinél pedig 4 centiméterrrel magasabb a vízállás az eddigi minimumhoz képest. – Sajnos várható, hogy ezeknél is megdől a negatív rekord, hiszen vízszintemelkedésre nem számítunk az elkövetkező hetekben – tették hozzá.

Az Ipolyon egyelőre még nincs az eddig mért minimum közelében a vízállás, ahogy a Zagyván sincs, amelynek vízállását jelentősen befolyásolják a tározókból eresztett vízmennyiségek. A tározókban betározott vízkészlet azonban vészesen fogy. Július közepére a Mátraverebélyi-tározó leürült, most kedd reggelre a Tarján-pataki tározóban is mindössze 85 ezer köbméter víz van, vagyis hamarosan innen is megszűnik a vízpótlás. A vízügy szerint a Maconkai-tározóból továbbra is a legfontosabb feladat a területen élő 15 ezer ember ivóvizének biztosítása, így ennek a tározónak a vízkészletét egyéb vízpótlásra nem használják.

Az előrejelzések sajnos a következő időszakban sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre, sőt újabb felmelegedés érkezik, mely növeli a párolgást. Igazgatóságunk a rendelkezésre álló eszközökkel továbbra is igyekszik a vízhiány káros hatásait mérsékelni, de csapadék nélkül a rendelkezésre álló vízkészletek folyamatosan csökkennek – olvasható a KDVVIZIG bejegyzésében.