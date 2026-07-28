Megszavazta a parlament, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

lopás;közpénz;Országgyűlés;szavazás;elszámoltatás;közvagyon;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-07-28 11:04:00 CEST

Lesz következménye a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodásnak, a közvagyon elidegenítésének. Magyarul az Orbán-kormány idején elkövetett lopások ügyében megindulhatnak a hatósági, bírósági eljárások.

143 igen és 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el az Országgyűlés kedden a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvényjavaslatot. Az arányok azt mutatják, hogy igen szavazatot nem csak Tisza párt képviselői adtak le, de többen a Mi Hazánk frakciójából is támogatták a jogszabályt. Hivatalosan az NVVH azért jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások. Célkeresztjében – fűzhetjük hozzá – nyilván az Orbán-kormány 16 éve alatt szerzett vagyonok állnak.

A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyonvisszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az NVVH számára. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el.

Az NVVH munkatársainak joguk lesz belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhetnek minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhatnak, illetve kérhetik a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Az NVVH elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés.

A Publicus Intézet a Népszavának végzett múlt heti felméréséből kiderült, hogy még a fideszesek csaknem egyharmada is támogatja Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, a magyar társadalomnak pedig elsöprő többsége, 78 százaléka ért egyet az intézkedéssel.