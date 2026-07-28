Hat érvényes pályázat érkezett a Nyírő OPAI főigazgatói posztjára

egészségügy;pályázat;Nyírő Gyula Kórház;

2026-07-28 15:21:00 CEST

A jelentkezők többsége az utolsó héten adta be pályázatát, a fenntartó egyiket sem utasította el.

Hat érvényes pályázat érkezett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a Telex megkeresésére.

A hétfőn lezárult pályázati szakaszban benyújtott jelentkezések egyikét sem utasította el a fenntartó.

Az első pályázat július 9-én érkezett, a többit július 22-én, 23-án, 24-én és 26-án nyújtották be, vagyis a jelentkezők többsége az utolsó héten pályázott.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy rövidesen kiírják a főigazgatói pályázatot, amelyet még abban a hónapban közzétettek. Az intézményt korábban vezető Ézsi Robin márciusban mondott le tisztségéről, miután valamivel több mint két évig állt a Nyírő OPAI élén.

Vezetése alatt több szakorvos és más dolgozó távozott az intézményből. Januárban negyven orvos írt alá petíciót, amelyben a kialakult szakorvoshiányra hivatkozva egyebek mellett osztályok bezárását követelték.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ezt követően átvezénylésekkel próbálta kezelni a helyzetet. Szakmai szervezetek Ézsi Robin távozását sürgették, a budapesti pszichiáterek pedig közölték, hogy március végétől nem vállalnak a törvényben előírtnál több ügyeletet, ha nem teljesítik követeléseiket. A tiltakozó orvosok mellett később több száz magyar pszichiáter állt ki.