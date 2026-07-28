Hat érvényes pályázat érkezett a Nyírő OPAI főigazgatói posztjára

Hat érvényes pályázat érkezett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a Telex megkeresésére.
A hétfőn lezárult pályázati szakaszban benyújtott jelentkezések egyikét sem utasította el a fenntartó.
Az első pályázat július 9-én érkezett, a többit július 22-én, 23-án, 24-én és 26-án nyújtották be, vagyis a jelentkezők többsége az utolsó héten pályázott.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy rövidesen kiírják a főigazgatói pályázatot, amelyet még abban a hónapban közzétettek. Az intézményt korábban vezető Ézsi Robin márciusban mondott le tisztségéről, miután valamivel több mint két évig állt a Nyírő OPAI élén.Kiírták a Nyírő Gyula OPAI főigazgatói pályázatát, inkább szakembert várnak a mágus után
Vezetése alatt több szakorvos és más dolgozó távozott az intézményből. Januárban negyven orvos írt alá petíciót, amelyben a kialakult szakorvoshiányra hivatkozva egyebek mellett osztályok bezárását követelték.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság ezt követően átvezénylésekkel próbálta kezelni a helyzetet. Szakmai szervezetek Ézsi Robin távozását sürgették, a budapesti pszichiáterek pedig közölték, hogy március végétől nem vállalnak a törvényben előírtnál több ügyeletet, ha nem teljesítik követeléseiket. A tiltakozó orvosok mellett később több száz magyar pszichiáter állt ki.