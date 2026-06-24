Kiírták a Nyírő Gyula OPAI főigazgatói pályázatát, inkább szakembert várnak a mágus után

Nyírő Gyula Kórház;főigazgatói pályázat;pszichiátriai ellátórendszer;Nyírő Gyula OPAI;

2026-06-24 14:30:00 CEST

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a hónap elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetői posztjára, valamint több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten.

Megjelent a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói pályázata, a tisztséget határozatlan időre az egészségügyi szolgálati jogviszony kereteiben történő ellátásban hirdették meg.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) honlapján közzétett pályázat szerint a főigazgató feladata és felelőssége az intézmény vezetése, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok, tevékenységek ellátásának, valamint az intézmény működésének jogszabályokban, intézményi költségvetésben foglaltaknak, illetve az irányító szervek által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő biztosítása. A főigazgató ellátja a kórház egyszemélyi képviseletét, illetve az egyszemélyi felelős vezető feladatkörébe tartozó feladatokat.

A hirdetmény rögzíti, hogy az egészségügyről szóló törvény alapján az alapvető és az egyéb munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató gyakorolja, a vezetői megbízás adása és visszavonása az egészségügyi miniszter jogkörébe tartozik az országos kórház-főigazgató javaslatára.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet főigazgatói posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. A tárcavezető akkor közölte: a minisztérium munkáját miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztése, az akut ellátás megerősítése és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tétele területein.

Az ügy előzménye, hogy március közepén benyújtotta lemondását Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója. Erre azt követően került sor, hogy több száz pszichiáter követelte a távozását, többen pedig felmondtak a Nyírő Gyula OPAI szakember közül Ézsi Robin vezetése miatt. A többi között kifogásolták Ézsi Robin vezetési stílusát, és azt is, hogy nem szakmabeliként vezette az országos jelentőségű pszichiátriai és addiktológiai intézetet. Ézsi Robin üzemorvos végzettségű, korábban mágusképző akadémiát vezetett.