Megkérdeztük az ügyészséget, tényleg mondta-e a csoportvezető főügyész, hogy nem fogják meggyanúsítani a Bangó Sándor által Zsolt bácsiként azonosított politikust

Központi Nyomozó Főügyészség;Zsolt bácsi;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-07-28 18:06:00 CEST

A nyomozás továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, a Szőlő utcai ügy sértettjeinek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül.

Érdemben nem reagált az ügyészség, Láng Katalin csoportvezető főügyész valóban azt közölte-e Bangó Sándorral, hogy nem fogják meggyanúsítani azt a férfit, akit Bangó Sándor Zsolt bácsiként azonosított.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Budapesti Javítóintézet korábbi lakója kedden megnevezte azt a politikust, aki állítása szerint szexuális bűncselekményt követett el vele szemben az intézményben. Kérdéseinket azért küldtük el, mert Bangó Sándor állítása szerint Láng Katalin „a saját szájával” mondta, hogy az illetőt nem fogják meggyanúsítani. Azt kérdeztük a Központi Nyomozó Főügyészségtől, hogy Láng Katalintól valóban elhangzott-e ilyen kijelentés, illetve mi az oka annak, hogy ilyen kategorikusan ki lehet jelenteni: nem gyanúsítják meg a Bangó Sándor által megnevezett politikust.

Az ügyészség szóvivője válaszában azt írta, az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények miatt folytat nyomozást. Az ügyészségen alakult nyomozó csoport továbbra is az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő, valósághű feltárása érdekében jár el.

A később az MTI-nek is elküldött válaszát Kovács Katalin kiegészítette azzal, hogy az ügyészség közben figyelemmel van a büntetőeljárási törvény azon kötelező rendelkezéseire, miszerint a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. (Korábban a 24 írt arról, hogy Bangó Sándor labilis lelkiállapotban van, öngyilkossággal fenyegetőzött, orvosi megfigyelés alatt áll.) Hangsúlyozta azt is, hogy a nyomozás azonban továbbra sem nyilvános része a büntetőeljárásnak, ezért – figyelemmel a büntetőeljárás eredményességére – a rendelkezésre álló bizonyítékok, valamint az elvégzett és tervezett eljárási cselekmények nyilvánosság előtt történő megjelölésére és értékelésére az eljárás jelen szakaszában nincs mód. Így azt sem tudtuk meg, valóban létezik-e és a hatóságok birtokában van-e az a videófelvétel, amelyen az látható, amint a Bangó Sándor által Zsolti bácsiként megjelölt illető belép a Budapesti Javítóintézet épületébe. Erről még korábban Juhász Péter youtuber beszélt lapunk Törésvonal című műsorában.

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