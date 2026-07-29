Legkevesebb 13-an meghaltak a Japán déli részén történt erős földrengésben

földrengés;Japán;halálos áldozatok;

2026-07-29 06:15:00 CEST

Még mindig vannak olyanok, akik a kimentésükre várnak, ez versenyfutás az idővel - közölte a japán miniszterelnök.

Legkevesebb 13-an meghaltak a Japán déli részén kedd délután történt, 7,1-es erősségű földrengésben, amelynek következtében robbanás történt egy bevásárlóközpontban.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán közölte, rengeteg a sérült és a mentőcsapatok túlélők után kutatnak.

Még mindig vannak olyanok, akik a kimentésükre várnak, ez versenyfutás az idővel. Minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítunk a helyszínen

- nyilatkozott a miniszterelnök, egyben módosítva korábbi bejelentését, amely még csak három áldozatról szólt.

A földrengés következtében több ezren maradtak áram nélkül, számos útszakasz megrongálódott.

A mentőalakulatok szerda hajnalban nyolc embert emeltek ki a földrengés után nagyjából egy órával részben összeomlott bevásárlóközpont romjai alól. Az üzletközpontban dolgozó további 20-30 személy sorsa ismeretlen.

Az erős földmozgást Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti fontos kikötővárosban, Puszanban is érezték.

A 700 ezer lakosú, Kjúsú-szigetén fekvő Kumamotóban tíz éve 50 ember vesztette életét, 1800-an megsérültek és több tízezer lakos vált hajléktalanná egy súlyos földrengés miatt.