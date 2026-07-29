Egyházi kiadványok sokszorosításával kezdtek a civileknek szánt közpénzből, végül ebből adtak ki fideszes propagandaanyagokat

XV. kerület;Németh Balázs;Fidesz-propaganda;Zsigmond Barna Pál;

2026-07-29 08:22:00 CEST

Az ígért objektív budapesti és kerületi tájékoztatás helyett Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál fideszes jelöltek kampány- és propagandaanyagai jelentek meg.

A Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért nevű szervezetnek honlapja, Facebook-oldala nincs, ellenben rendre valóban aktív civil szervezetek elől happolta el a közpénzt. A siker egyik titka a 444 szerint az lehetett, hogy az alapítvány egyik vezetője, kurátora és titkára Szalay Kornél Géza, a XV. kerület Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője.

A lap szerint az egyébként szinte alvó szervezet kampányidőszakokban kel életre és beszáll a fideszes jelöltek népszerűsítésébe. Miután megkeresésükre Szalay Kornél Géza nem reagált, közérdekű adatkéréssel kikérték, hogy mivel pályázott és nyert rendre az Orbán-kormány pénzosztásainál a Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért, amikor elvileg civil szervezeteknek adtak támogatásokat.

A kapott adatok szerint 2021-ben például, a Városi Civil Alap első pályázatán 4 millió forintot kértek egy nagy teljesítményű nyomtató beszerzésére. Ennek indoklásaként azt állították, hogy egyházaknak szeretnének segíteni a kiadványaik elkészítésében. A beszerzett nyomtatót a pályázat szerint Szalay Kornél Géza ügyvédi irodájának címével megegyező címen helyezték üzembe.

2023 októberében aztán teljesen más tervekkel pályáztak, „a kerületi lakosság objektív tájékoztatása” címen. Mint írták, ez „valójában egy kerületi újság-kiadvány, amelyet postaládába lenne közvetlenül terjesztve. Célcsoportja a kerületi lakosság.” 2023 decemberére megvolt a döntés, 2024. februárban már kész volt a szerződéstervezet, néhány hónappal később pedig önkormányzati- és európai parlamenti választásokat tartottak az országban. Az objektív kerületi és budapesti híreken kívül ígértek kultúrát, sportot nívós külalakban, sikeres kerületi emberek bemutatását, illetve ha módjuk lesz rá, applikációt is kilátásba helyeztek. Minderre kaptak 10 millió forintot.

A 444 szerint ettől kezdve nem volt megállás, bedobós újsággal pályáztak 2025 márciusban és 2025 szeptemberben is, szó szerint ugyanazzal a tervvel. A Jövőképek című időszaki kiadvánnyal már nem csak a XV. kerületieket, hanem a IV. kerületieket is megcélozták, a lap szerint aligha függetlenül attól, hogy az átszabott országgyűlési választókerületben a XV. kerülethez hozzácsapták a IV. kerület egy részét is. Előbb 10,9 millió, majd 9,5 millió forintot kaptak, ami azonban az ígért objektív budapesti és kerületi tájékoztatást illeti, ez valahogy nem igazán valósult meg, Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál kerületi fideszes jelöltek kampány- és propagandaanyagai jelentek meg. Volt benne minden, ami kell: Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál végtelenített szereplése, Tisza-adóval való riogatás, az Orbán-kormány intézkedéseinek népszerűsítése, a helyi, nemfideszes vezetésű kerület ingatlanmutyija és megpróbáltak kedvet csinálni a Békemenethez is. Nem nagy meglepetést okozva a lap terjesztését is fideszesek végezték, például az aláírásgyűjtő standoknál.

Hogy a Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért összesen pontosan mennyi közpénzhez jutott, az a lap szerint nem követhető egyértelműen, annak pedig semmi nyoma nincs, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelőnél bármiféle kifogást emeltek volna a „civil” támogatás felhasználása miatt. Az egésznek egyébként nem sok értelme volt a Fidesz szempontjából, Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál is simán kikapott az április 12-i országgyűlési választásokon.