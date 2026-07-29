Forsthoffer Ágnes aláírta a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényt

A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény - jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebookon aki jelenleg köztársasági elnök híján az államfői jogköröket is gyakorolja.
A házelnök azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor-palota Alkotmányossági és Jogi Igazgatóságának szakembereivel, s ennek alkalmával alkotmányossági aggály nem merült fel. Emlékeztetett, hogy a Magyar-kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért.
Mint ismert, a Fidesz kitartóan új ÁVH-t emleget a közvagyon visszaszerzését célzó intézménnyel kapcsolatban, amely szerinte koncepciós eljárásokat fog végrehajtani. A hivatal jogosítványai igen széleskörűek lesznek: közvagyonvédelmi vizsgálatokat végezhet, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, beléphet irattárakba, szerverszobákba, és átnézhet minden, az adott ügy szempontjából lényeges szerződést.Megszavazta a parlament, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi HivatalMég a fideszesek közel harmada is támogatja a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását