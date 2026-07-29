Magyar Péter: A Tisza-kormány ma dönt a tűzifa áfájának csökkentéséről

döntés;áfacsökkentés;tűzifa;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-07-29 12:39:00 CEST

Az április 12-én győztes politikai erő egyik fő vállalása volt, hogy 27 százalékról 5 százalékra csökkentik a Magyarországon sok otthonban meleget biztosító fűtőanyagot.

Megígértük, megcsináltuk. Lépésről lépésre – írta röviden Facebook-bejelentéséhez Magyar Péter miniszterelnök arról, hogy a kormánya még szerdán dönt a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentéséről. Az időzítés nem véletlen, nem csak azért, mert a parlamentben kedden a Fidesz és a KDNP többször is azt állította, hogy a Tisza párt nem tartja be a választási ígéreteit. A lépés azért is égető lehet, mert a hétvégén már belépünk a nyár utolsó hónapjába, és időben kell beszerezni az őszre-télre szánt tüzelőanyagot.

Magyar Péter az Országgyűlésben azokat a vádakat, hogy a Tisza-kormány még mindig nem írta ki a pályázatot a szociális tűzifakeretre, azzal válaszolt, hogy a Fidesz 7 éven át nem emelte meg a szociális tűzifakeretet. – Bár Európa legmagasabb költségvetési hiányával vették át a költségvetést, a Tisza a duplájára emeli a szociális tűzifakeretet - jelentette ki. a miniszterelnök, aki szerint ők legalább le merték írni a vállalásaikat, a Fidesz még ennyit sem tett meg.

Amint a Népszava idén január végi riportjából kiderült, tényleg baj volt a tűzifaellátással az Orbán-kormány idején. Orbán Viktor akkori kormányfő 2026. január 13-án a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem lesz gond, senki sem maradhat tűzifa nélkül, kibővítik a tűzifa-programot, amiért Pintér Sándor volt belügyminisztert nevezte meg felelősnek. Lapunk tíz nappal késő, 2026. január 23-án megjelent cikkéből az derült ki, hogy a bejelentés inkább csak kampányfogás volt. – Az állami tűzifából alig jutott el az érintettekhez, ezzel szemben az önkormányzatok össztűz alá kerültek, ugyanis nemcsak a rászorulók kérik számon rajtuk az ingyenes tűzifát, hanem a helyi – jellemzően cigány – kisebbségi önkormányzatok is náluk kilincselnek, hiszen a rendelet őket is megemlíti – írtuk akkor.