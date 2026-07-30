Új stratégiával, de a régi lendülettel folytatódik az Egyesült Államokban az illegális bevándorlók utáni hajsza

USA;Egyesült Államok;illegális bevándorlás;deportálások;bevándorlási hivatal;

2026-07-30 05:50:00 CEST

Módosított célszámokkal és új helyszíneken, de továbbra is zajlik az illegális bevándorlók elfogása és deportálása az Egyesült Államokban. A Trump-adminisztráció által előírt napi előállítási számok teljesítése érdekében már a nemrég lejárt vízummal rendelkezők is célponttá váltak.

A Trump-adminisztráció hozzálátott a lejárt amerikai vízummal rendelkező külföldiek, köztük amerikai állampolgárok házastársainak belföldi utazások közben történő repülőtéri letartóztatásához. Az új taktika a kiutasítható emberek egy új, hatalmas merítését biztosítja a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal, az ICE számára.

Erről szóló riportjához a The New York Times a közösségi médiába is feltett egy videót, amelyen egy 27 éves ecuadori nőt állítanak elő, aki bébiszitterként érvényes munkavállalói engedéllyel dolgozott az országban, s annak ellenére eljárást indítottak vele szemben, hogy lejárt papírjainak meghosszabbítása már folyamatban volt. Egy másik esetben egy vízumához képest túltartózkodó ausztrál állampolgár akart felszállni egy járatra Las Vegasban, amikor az ICE ügynökei „a szituáció eszkalációjának elkerülése és az ügynökök biztonsága érdekében” még futni hagyták, ám egy nappal később a Los Angeles-i repülőtéren már előállították.

Minden évben több százezren maradnak a vízumuk hatályán túlnyúló időre is az Egyesült Államokban, ezzel pedig jogi szürkezónába kerülnek. A rosszhiszemű eseteken kívül sokan épen a vízumuk meghosszabbítását vagy a zöldkártyájuk kiadását várják, miközben munkavállalási engedéllyel már rendelkeznek.

A bevándorlási jogászok beszámolója és egyes utasok videófelvételei alapján az ICE civil ruhás ügynökei már legalább 15 különböző repülőtéren fogtak el hasonló státuszú személyeket, akiken a csomagjaik feladása közben vagy a beléptető kapunál ütöttek rajta. Az új módszer már az ICE és a repülőtéri biztonsági szolgálat (TSA) közötti információcseréről szóló tavalyi megállapodás eredménye. A szövetségi kormányzat korábban ódzkodott a TSA-nak a bevándorlási ügyek végrehajtásába való bevonásától, attól tartva, hogy az fennakadásokat okoz a belföldi utazásokban.

A belbiztonsági minisztérium (DHS) dokumentumaiból és a bevándorlók jogait védő ügyvédek beszámolóiból kiderül, hogy eddig több mint 25 személy állíthattak elő a fenti indokokkal.

Tavaly a Trump-adminisztráció tömeges deportálási műveletéért felelős Stephen Miller még napi 3000-es célszámot tűzött ki az ICE és más szövetségi szervek elé, ám ezt az intenzitást a halálos áldozatokat követelő januári minneapolisi razziák után lecsavarták. Az így is ambiciózus szám eléréséhez szükség van tehát a légikikötők ellenőrzésére is. „Az adminisztráció szorgalmasan dolgozik azon, hogy az országunkban illegálisan tartózkodó idegenek ne repülhessenek, hacsak ez nem az országból kifelé, a saját anyaországuk felé történik” - fogalmazott egy közleményben a DHS szóvivője.

A belbiztonsági miniszter, Markwayne Mullin a Fehér Ház újult nyomására olyan ígéretet tett, hogy „felpörgetik a helyzetet az utcákon”, ennek eredményeként szintén ambiciózus célt tűztek ki, napi 2000 fő előállítását, amely körülbelül duplája az év első felében végrehajtott sikeres akcióknak. Ennek a műveletnek a keretébe illeszkedhet a reptereken tapasztalható megerősített ICE-jelenlét és a vízummal túltartózkodó személyek elfogása, legyen szó akár amerikai állampolgárok házastársáról is.