Egyetlen napra 6,5 millió forintért szállt meg Szijjártó Péter az ötcsillagos katari luxushotelben, de akadnak más gyöngyszemek is

Szijjártó Péter;luxizás;

2026-07-30 06:20:00 CEST

Négy külföldi útért összesen több mint 15 millió forintba került a volt külgazdasági és külügyminiszter hotelszobái.

Egyetlen napra 6,5 millió forintot fizettek közpénzből Szijjártó Péter szállásáért 2022 végén egy katari luxushotelben - derül ki a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kért dokumentumból, amelyet az RTL Híradó ismertetett.

A volt külgazdasági és külügyminiszter az ötcsillagos dohai Sheraton Grand Doha Resortban szállt meg a közel-keleti országban rendezett futball-világbajnokság alatt. Szijjártó Péter korábban azt mondta, nem a sportesemény miatt utazott Katarba, hanem energetikai és külügyi tárgyalásokat folytatott, valamint egy misén vett részt. Az RTL megkereste a Fidesz-frakciót, mi indokolta a 6,5 millió forintos pénzszórást, de az adásig nem kapott választ.

A dokumentum további három, többmilliós szállásfoglalást is tartalmaz. Ghánában 2023 decemberében két éjszakára 4,1 millió forintot fizettek, amikor Szijjártó Péter az ENSZ békefenntartó miniszteri tanácsának ülésén és egy misén vett részt. Az Egyesült Államokban csaknem 3 millió, Törökországban pedig közel 2 millió forintba került egy napi szállása. A négy hotelszoba teljes költsége meghaladta a 15 millió forintot.

Suha György volt diplomata, Szijjártó Péter egykori miniszteri biztosa azt mondta, a minisztériumot a folyosókon „Hungary Toursnak” nevezték, utalva arra, hogy szerinte jelentős szervezési feladatot jelentettek a miniszter utazásai, szállásai és autói.

A volt tárcavezető korábban az ATV-ben azt mondta, „nem luxus, nem szórakozás, amit csinálok, hanem elmegyek, hogy dolgozzak.”

Korábban az is kiderült, hogy a volt miniszter magángépes útjaira csaknem 5 milliárd forintot költöttek az előző ciklusban. Havasi Bertalan akkor azt közölte, hogy Szijjártó Péter munkájának költsége megfelelt az európai sztenderdeknek. Az új kormány vizsgálatot indított annak megállapítására, felmerülhet-e büntetőjogi felelősség az utazásokkal kapcsolatban.