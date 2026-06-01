Magyar Péter Sulyok Tamás lemondásáról: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt

Sándor-palota;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-01 09:37:00 CEST

Ez szerinte nem személyre szabott jogalkotás lesz. A miniszterelnök leszögezte, Magyarország érdeke, hogy visszanyerje az intézmény azt a tekintélyt, amit az elmúlt évek mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak.

A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré. A magyar köztársaság a magyar emberek közös alkotása, generációk építették, generációk védték, Magyarországért rengeteg honfitársunk az életét adta. Ők hagyták örökül nekünk, abban a reményben, hogy lesznek olyan intézményeink, amelyek a mindenkori kormányzati hatalommal szemben is képesek megvédeni a szabadságot, az emberi méltóságot, és kiállni a nemzet egységéért – jelentette ki Magyar Péter hétfőn, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök elmondta: azért jött el Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a magyar köztársaság egyik legfontosabb intézményének a tekintélyét szeretnék helyreállítani. A Tisza-kormány – reagált egy bekiabálásra – pontosan erre kapta a valaha volt legnagyobb felhatalmazást. – Elmondtuk elég sokszor a választási kampányban, hogy mi fog következni egy kétharmados győzelem után – fogalmazott.

Majd kiemelte, a köztársasági elnök feladata több annál, minthogy törvényeket írjon alá, hogy kitüntetéseket adjon át, hogy protokolleseményeken jelenjen meg. Az Alaptörvény – folytatta – világosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Hozzátette, a magyar köztársaságot a magyar emberek milliói mentették meg a bukott miniszterelnöktől és bábjaitól, köztük a köztársasági elnöktől április 12-én.

Magyar Péter egyebek mellett kiemelte, Sulyok Tamás hallgatott,

amikor a bukott miniszterelnök poloskáról, nagytakarításról, árnyékhadseregről beszélt, rátámadt a saját honfitársaira. Felidézte, amikor erről kérdezte, Sulyok Tamás azt mondta, szerinte ez egy politikai vélemény, a köztársasági elnöknek nem kell kiállnia a megfenyegetett bírók, művészek, civilek, újságírók mellett.

amikor a gyülekezési jog korlátozásával olyan törvényt fogadott el az előző hatalom, mely a békés polgári részvétel egyik alapvető alkotmányos garanciáját érintette. Erről Sulyok Tamás közölte, szerinte ebben az ügyben sem kellett volna megszólalnia.

amikor a Szuverenitásvédelmi Hivatal civil szervezeteket, civileket, oknyomozó újságírókat próbált lejáratni. Sulyok azt mondta, neki nem volt feladata egy állami szerv ilyen tevékenységét véleményeznie, szerinte ez politikai vélemény.

amikor magyar embereket titkosszolgálati eszközökkel figyeltek meg és járattak le, mert ellenzékiek voltak.

amikor titkosszolgálati eszközökkel próbálták felszalámizni a legnagyobb ellenzéki erőt.

amikor politikai önkénteseket értek fizikai támadások.

amikor Lázár János a roma honfitársainkat minősíthetetlen módon és stílusban küldte WC-t pucolni.

amikor a nemzet részét alkotó, a hatalmat kritizáló magyar embereket a bukott hatalom rendszeresen hazaárulóként, belső ellenségként mutatta be. Azt mondta, ezeket a véleményeket is a választási kampány részének tekintette.

különösen fájó az a hallgatás, ami a határon túli közösségeket érintő ügyekben övezte az elnökségét.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amit az elmúlt évek hallgatásai, mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak.

– Tájékoztattam a köztársasági elnököt, hogy amennyiben feltartja álláspontját és nem mond le önként, a mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt, a Tisza Frakcióját, a Tisza képviselőit. Tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat

– fogalmazott. Megjegyezte, az Alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a megfosztási eljárás, de ők a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást fogják választani.

– Módosítani fogjuk a szükséges módon az Alaptörvényt. Nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni és keretezni

– mondta, hozzátéve, helyre fogják állítani a magyar jogállamot és a magyar demokráciát. – Meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket a közeli jövőben – jelentette ki.

A sajtótájékoztatót követően – melyen Görög Márta igazságügyi miniszter is jelen volt – Magyar Péter a kérdésekre válaszolva elmondta,

a tervekről elsőként a Tisza-frakciót fogja tájékoztatni, kikérik a véleményüket.

köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén, az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Nem számítanak arra, hogy ez késedelmet okozhat az uniós források hazahozatala kapcsán.

körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. A helyzet sürgős, a volt kormánypárt láthatóan a köztársasági elnököt felhasználva igyekszik alkotmányos krízist kirobbantani. „Minden bábnak az eltávolításáról szó lesz.”

személyes véleménye, hogy mindenképpen erősítené a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. Hogy ez pontosan milyen módon fog megvalósulni, azt nem szeretné megelőlegezni.

A sajtótájékoztató kezdetén Magyar Péter a bekiabálásokra úgy reagált, kicsit csalódott, amiért csak négy-öt fizetett trollt sikerült a helyszínre küldeni, „omlik össze a rendszernek ezen része is”. A Telex tudósítása szerint érkezésekor a miniszterelnököt taps, éljenzés fogadta, a helyszínen szimpatizánsok és ellentüntetők is felsorakoztak, összesen kb. kéttucatnyian. Ők elszórtan ide-oda kiabáltak egymásnak, fel-felhangzott némi hazaárulózás is.