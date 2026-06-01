Sándor-palota;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

Magyar Péter sajtótájékoztatója a Sándor-palota előtt június 1-jén

Magyar Péter Sulyok Tamás lemondásáról: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt

Ez szerinte nem személyre szabott jogalkotás lesz. A miniszterelnök leszögezte, Magyarország érdeke, hogy visszanyerje az intézmény azt a tekintélyt, amit az elmúlt évek mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak.

A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré. A magyar köztársaság a magyar emberek közös alkotása, generációk építették, generációk védték, Magyarországért rengeteg honfitársunk az életét adta. Ők hagyták örökül nekünk, abban a reményben, hogy lesznek olyan intézményeink, amelyek a mindenkori kormányzati hatalommal szemben is képesek megvédeni a szabadságot, az emberi méltóságot, és kiállni a nemzet egységéért – jelentette ki Magyar Péter hétfőn, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök elmondta: azért jött el Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a magyar köztársaság egyik legfontosabb intézményének a tekintélyét szeretnék helyreállítani. A Tisza-kormány – reagált egy bekiabálásra – pontosan erre kapta a valaha volt legnagyobb felhatalmazást. – Elmondtuk elég sokszor a választási kampányban, hogy mi fog következni egy kétharmados győzelem után – fogalmazott.

Magyar Péter sajtótájékoztatója a Sándor-palota előtt június 1-jén

Majd kiemelte, a köztársasági elnök feladata több annál, minthogy törvényeket írjon alá, hogy kitüntetéseket adjon át, hogy protokolleseményeken jelenjen meg. Az Alaptörvény – folytatta – világosan fogalmaz, a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Hozzátette, a magyar köztársaságot a magyar emberek milliói mentették meg a bukott miniszterelnöktől és bábjaitól, köztük a köztársasági elnöktől április 12-én.

Magyar Péter egyebek mellett kiemelte, Sulyok Tamás hallgatott,

  • amikor a bukott miniszterelnök poloskáról, nagytakarításról, árnyékhadseregről beszélt, rátámadt a saját honfitársaira. Felidézte, amikor erről kérdezte, Sulyok Tamás azt mondta, szerinte ez egy politikai vélemény, a köztársasági elnöknek nem kell kiállnia a megfenyegetett bírók, művészek, civilek, újságírók mellett.

  • amikor a gyülekezési jog korlátozásával olyan törvényt fogadott el az előző hatalom, mely a békés polgári részvétel egyik alapvető alkotmányos garanciáját érintette. Erről Sulyok Tamás közölte, szerinte ebben az ügyben sem kellett volna megszólalnia.

  • amikor a Szuverenitásvédelmi Hivatal civil szervezeteket, civileket, oknyomozó újságírókat próbált lejáratni. Sulyok azt mondta, neki nem volt feladata egy állami szerv ilyen tevékenységét véleményeznie, szerinte ez politikai vélemény.

Magyar Péter sajtótájékoztatója a Sándor-palota előtt június 1-jén

  • amikor magyar embereket titkosszolgálati eszközökkel figyeltek meg és járattak le, mert ellenzékiek voltak.

  • amikor titkosszolgálati eszközökkel próbálták felszalámizni a legnagyobb ellenzéki erőt.

  • amikor politikai önkénteseket értek fizikai támadások.

  • amikor Lázár János a roma honfitársainkat minősíthetetlen módon és stílusban küldte WC-t pucolni.

  • amikor a nemzet részét alkotó, a hatalmat kritizáló magyar embereket a bukott hatalom rendszeresen hazaárulóként, belső ellenségként mutatta be. Azt mondta, ezeket a véleményeket is a választási kampány részének tekintette.

  • különösen fájó az a hallgatás, ami a határon túli közösségeket érintő ügyekben övezte az elnökségét.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amit az elmúlt évek hallgatásai, mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak.

– Tájékoztattam a köztársasági elnököt, hogy amennyiben feltartja álláspontját és nem mond le önként, a mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt, a Tisza Frakcióját, a Tisza képviselőit. Tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat

– fogalmazott. Megjegyezte, az Alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a megfosztási eljárás, de ők a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében nem ezt az eljárást fogják választani.

– Módosítani fogjuk a szükséges módon az Alaptörvényt. Nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni és keretezni

 – mondta, hozzátéve, helyre fogják állítani a magyar jogállamot és a magyar demokráciát. – Meg fogjuk hozni a szükséges döntéseket a közeli jövőben – jelentette ki.

A sajtótájékoztatót követően – melyen Görög Márta igazságügyi miniszter is jelen volt – Magyar Péter a kérdésekre válaszolva elmondta,

  • a tervekről elsőként a Tisza-frakciót fogja tájékoztatni, kikérik a véleményüket.

  • köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén, az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Nem számítanak arra, hogy ez késedelmet okozhat az uniós források hazahozatala kapcsán.

Magyar Péter sajtótájékoztatója a Sándor-palota előtt június 1-jén

  • körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. A helyzet sürgős, a volt kormánypárt láthatóan a köztársasági elnököt felhasználva igyekszik alkotmányos krízist kirobbantani. „Minden bábnak az eltávolításáról szó lesz.”

  • személyes véleménye, hogy mindenképpen erősítené a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. Hogy ez pontosan milyen módon fog megvalósulni, azt nem szeretné megelőlegezni.

A sajtótájékoztató kezdetén Magyar Péter a bekiabálásokra úgy reagált, kicsit csalódott, amiért csak négy-öt fizetett trollt sikerült a helyszínre küldeni, „omlik össze a rendszernek ezen része is”. A Telex tudósítása szerint érkezésekor a miniszterelnököt taps, éljenzés fogadta, a helyszínen szimpatizánsok és ellentüntetők is felsorakoztak, összesen kb. kéttucatnyian. Ők elszórtan ide-oda kiabáltak egymásnak, fel-felhangzott némi hazaárulózás is.

A volt honvédelmi miniszter úgy döntött, nem fizet magának osztalékot, noha erre a tartalékok lehetőséget adtak volna.