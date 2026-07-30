Azt nem tudni, pontosan milyen fontos tárgyalások kötődtek hozzá, ami miatt feltétlenül szükséges volt az ő jelenléte adófizetői százmilliókból 57 országban.
Sokszor kérdezzük mostanában, hogy mi az oka a közbeszéd romlásának Romániában. Vagy Magyarországon. Hát ez. Hogy volt akkoriban néhány államférfi. Tehetségesek vagy tehetségtelenek, de mind a következő nemzedékre gondoltak. Most meg van sok politikus. Tehetségesek vagy tehetségtelenek, de hadd ne próbáljam kitalálni, mire gondolnak!
A köztársasági elnök a diplomáciában betöltött szerepét emelte ki, de alig látott különbséget az orosz-ukrán háború megítélésében Magyarország és Lengyelország között.
Noha a képzések javarészt már online zajlanak, ennek ellenére kevesebb a tanuló.
A miniszterelnök úr újsütetű kínaiját és oroszát viszont nem tervezem behozni - tette hozzá a főpolgármester.
Évente 1,5 milliárd forintot szánnak a katasztrofális helyzet javítására, mert a magyarok több mint a fele csak magyarul ért.
A hatodik és a nyolcadik osztályosok harmada nem tudta megszerezni angol nyelvből a „megfelelt” minősítést a legutóbbi országos idegen nyelvi mérésen – derült ki az Oktatási Hivatal (OH) frissen publikált beszámolójából.
Hazánkban a dolgozó korú felnőttek 42 százaléka beszél valamilyen idegen nyelven, míg Luxemburgban több mint 50 százalékuk legalább három nyelvet ismer.
Holnap van a magyar nyelv napja. A lapunknak nyilatkozó nyelvész szerint azonban igazán nincs mit ünnepelni azon, hogy Magyarország egyre inkább egynyelvűvé válik.
Ötvenezer fiatal nem rendelkezik a diplomájához szükséges nyelvtudással, az alapismeretek híján sokan még a tavaly szeptemberben indult diplomamentő program ingyenes nyelvtanfolyamaira sem kerülhetnek be. A lesújtó eredmények fényében meghosszabbították a programot, márciustól magasabb óraszámú felkészítő kurzusokra is jelentkezhetnek a "majdnem diplomás" fiatalok.