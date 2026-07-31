Nincs más hátra, a jövő héten leáll a paksi atomerőmű, hetekig nem várható, hogy visszaállítják

Paks;energiaellátás;leállítás;

2026-07-31 16:59:00 CEST

Új döntéseket hoz ma a Tisza-kormány a hamarosan teljesen leálló paksi atomerőművel kapcsolatban, a védelmi tanácsot péntek estére hívta össze Magyar Péter miniszterelnök. Hetekig nem várható, hogy vissza tudják majd kapcsolni a létesítményt, amely a Duna történelmi mélységű vízállása miatt már csak fél kapacitással működik.

Prioritás a leállítás kapcsán a nukleáris biztonság fenntartása és az ország zavartalan energia- és vízellátásának biztosítása - mondta ma délután Pakson, a paksi atomerőmű bejárását követő rendkívüli sajtótájékoztatón Magyar Péter. A miniszterelnök sokadszor kérte az önkéntes felajánlásokat az energiafelhasználás csökkentésére, jelezve, hogy a kialakult helyzetért a felelősöket is meg kell találni. Nemzeti összefogásra és nem félelemkeltésre, dezinformációkra van szükség a jelenlegi krízishelyzetben.

A Tisza-kormánynak meglesz a jogszabályi lehetősége, hogy lekapcsoljon üzemeket. Még mindig várja az önkéntes felajánlásokat. Hétfőn kezdődik a kritikus időszak, Magyar Péter bejelentése szerint várhatóan kedden vagy szerdán, a Duna –134 centiméteres vízállásánál történik meg a teljes leállítás, az első a paksi atomerőmű 44 éves történetében először.

Normál üzemben a paksi atomerőmű adja a magyarországi villamosenergia-termelés mintegy 40 százalékát.

Mivel a dunai vízgyűjtőkbe várt csapadék nem érkezett meg, és nem is várható olyan csapadék, amely változtathatna a helyzeten, a Duna még tovább apadhat, –144 centiméteren pedig a teljes leállítás mellett is folytatandó biztonsági hűtést is le kell állítani – részletezte Magyar Péter a helyzetet. Később hozzáfűzte, –133 centis vízszint felett kapcsolhatják vissza a paksi blokkokat, –107 centiméteres vízszintnél pedig visszatérhet a teljes üzemelés. Ez – fűzhetjük hozzá – még hetek kérdése lehet.

A helyszínen Nagy László, az atomerőmű műszaki vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a kialakult helyzet semmilyen nukleáris biztonsági kockázatot nem jelent. A blokkok leállítása fokozott biztonsági protokoll szerint zajlik, és a reaktorok hűtését leállított állapotban is ugyanúgy biztosítani kell, mint működés közben. Hozzátette: még abban a rendkívül valószínűtlen esetben sem alakulhat ki nukleáris veszélyhelyzet, ha a normál hűtővíz-betáplálás teljesen megszűnne, mert több egymásra épülő biztonsági rendszer áll rendelkezésre. Az atomerőmű a rendkívül alacsony vízállásra felkészült. A meglévő rendszerek mellett a Közép-Dunántúlról 16 nagy teljesítményű mobilszivattyút kértek, amelyek közül 12 vesz részt majd a hűtővíz biztosításában. Ezekkel a rendszerekkel a blokkok biztonságos hűtése a várható legalacsonyabb vízállás mellett is fenntartható – hangzott el.

A romániai Cernavodă atomerőműben korábban már előfordult hasonló, időszakos leállás, amely után a blokkokat biztonságosan újra tudták indítani.

A kormányfő szerint még két héttel ezelőtt, sőt, néhány nappal korábban is olyan előrejelzések álltak rendelkezésre, amelyek alapján nem kellett teljes leállással számolni. Azóta azonban elmaradt a várt csapadék, ezért a helyzet gyorsan romlott. Felidézte azt is, hogy az elmúlt húsz évben mindössze három olyan év volt, amikor hasonló helyzetben rövid idő alatt emelkedni kezdett a Duna vízszintje. A paksi atomerőmű jelenleg a rendellenes üzemállapot négy fokozatából a harmadikban működik. Teljes leállításra az erőmű 1982-es üzembe helyezése óta még nem volt szükség, így ez történelmi helyzetet jelent. A miniszterelnök tájékoztatása szerint kedden vagy szerdán következhet be az összes blokk leállítása, ugyanakkor már péntek este újabb teljesítménycsökkentésről dönthetnek.