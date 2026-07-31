Áremelések jönnek a kutakon, kifeszített helyzetben az ország energiaellátása

Soha nem volt még olyan nehéz energiaellátási helyzetben Magyarország, mint ami előtt áll – mondta Magyar Péter miniszterelnök, Százhalombattán, a Mol Nyrt. Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatóján péntek délelőtt. Jelenleg még üzemel – mintegy 50 százalékos teljesítménnyel – a Paksi Atomerőmű, ám a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan le kell állítani energiatermelő egységeket, mert nem biztosítható a teljes kapacitáson működő blokkok biztonságos hűtése.
A teljes és biztonságos leállásra hétfőig sor is kerülhet, ilyenre soha nem volt még példa az Atomerőmű 44 éves történetében.
A következő hetekben várhatóan nem lehet visszakapcsolni a termelést a tartósan alacsony vízállás miatt – mondta a miniszterelnök. A kritikus időszak tehát hétfőtől várható, ezért a miniszterelnök arra kérte a nagy ipari fogyasztókat, hogy önkéntes alapon csökkentsék villamosenergia-felhasználásukat. Jobb, ha ezt önként megteszik – mondta a miniszterelnök –, ugyanis már készülnek azok a jogszabályok, amelyek lehetővé teszik a kormánynak, hogy, ha szükséges, akkor teljes termelőüzemek energiafelhasználását lekapcsoltathassa az energiarendszer stabilitása érdekében.
Magyar Péter azt is bejelentette, hogy várhatóan szeptember 20. környékén indulhat újra a Mol Nyrt. Százhalombattai Finomítójának tavaly októberi tűzben megsérült AV-3 desztilláló üzeme. Az ipari baleset miatt jelenleg a Dunai Finomító teljes kapacitásának csak 50 százalékát tudja működtetni. Az AV-3 üzem újraindulásával a termelés fokozatosan futhat majd fel, ezzel javítva az ország és a régió üzemanyag-ellátását, illetve az ellátásbiztonságot. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg a hazai üzemanyagárak az egyik legalacsonyabbak Európában, ám utalt arra, hogy ez ellátásbiztonsági szempontokból ez nem lesz fenntartható. Ilyen kifeszített ellátási helyzetben meg kell akadályozni az üzemanyag-turizmust – mert akkor nem lesz import – mondta a miniszterelnök. Ahhoz, hogy az import biztosított legyen, nem tarthatók a jelenlegi árak – mondta Magyar Péter.
Vagyis a kútárak emelésére lesz szükség az ellátási biztonság miatt – bár ezt nem mondta ki a miniszterelnök, de a kiskutak tulajdonosai a piaci mechanizmusok helyreállítását követelték a Mol-tól és a kormánytól.
Ugyan rendelkezésére áll a kormánynak a benzinárstop intézménye, de nem fog ezzel élni épp az ellátás fenntarthatósága miatt – érzékeltette a miniszterelnök. A védett ár tavaszi bevezetése és fenntartása havi 50 milliárd forintjába került az adófizetőknek.
Benzin van bővel, a dízelpiac a necces
Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója megismételte, hogy szeptemberben újraindulhat a Dunai Finomító kiesett üzemegysége – ezzel növelve a piacra eladható dízel- és benzinmennyiséget. Hernádi hangsúlyozta: Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, de a cél az, hogy ez így is maradjon. Hernádi szerint a dízel a kifeszített piac, mivel kiesett az orosz és a közel-keleti forrás is. (A benzinellátás a finomítók technológiája és a kisebb kereslet miatt egész Európában gond nélkül biztosítható.) Jelenleg a logisztikai helyzet is bonyolult, hiszen a Duna alacsony vízállása miatt sem Romániából, sem Németországból nem tudnának folyami szállítással készterméket behozni, ha arra szükség lenne.Orbán Viktor szeret riogatni, de aligha köszönt be Magyarországon az általa vizionált ezerforintos benzinár
Hernádi emlékeztet arra, hogy a dízel világpiaci ára 160 forinttal nőtt a szabályozott árak kivezetése óta – ez pedig csak kis részben jelent meg a fogyasztói árakban.
A Mol eddig nem emelte a kiskereskedelmi árakat, emiatt a közeljövőben akár hiány is kialakulhatna, ugyanis akkor nem éri meg készterméket behozni az országba. Ezért várhatóan a Mol a következő hetekben folyamatosan emelni fogja a kútárakat annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki ellátási zavarok. A sajtótájékoztató közölt adatok szerint jelenleg idehaza a benzin literenként 598 forint, ezzel szemben Romániában 650, Szlovákiában 639 forint. A dízel idehaza 653 forintba kerül, szemben a romániai 722 forinttal vagy a szlovákiai 639 forinttal – vagyis bőven szükséges lenne az áremelés, ha a két ország piacát tekintjük irányadónak.
Középtávon energiabiztonsági szempontból mérföldkő lesz, hogy az Európai Unió szankciói miatt minden uniós államnak jövő évtől le kell válnia az orosz kőolajszállításokról. A Mol Nyrt. 500 millió dollárt költ el, hogy a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítójának nem orosz eredetű olajjal való ellátásra, az átállásra, azonban Hernádi szerint azonban az Adria-kőolajvezeték horvát szakaszát üzemeltető horvát kőolajszállító cég mind a mai napig nem bizonyította, hogy képes az Adria-vezetéken keresztül mindkét olajfinomítót ellátni. Ez egy régi vita a Mol és a horvát vezetékcég között, eddig valóban nem volt olyan időszak, amikor mindkét Mol-finomító nyersanyagigényét kizárólag az Adrián keresztül biztosították volna. Magyar Péter reagált Hernádi felvetésére, ezért egyeztetni fog a horvát kormánnyal az Adria-vezeték biztonságos működtetése érdekében.