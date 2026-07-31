Áremelések jönnek a kutakon, kifeszített helyzetben az ország energiaellátása

paksi atomerőmű;olajfinomító;Hernádi Zsolt;Százhalombatta;MOL Nyrt.;energiaellátás;benzinárak;Magyar Péter;

2026-07-31 12:56:00 CEST

Kritikus energiaellátási helyzetben van az ország, elsősorban a Paksi Atomerőmű várható leállítása miatt – mondta Magyar Péter miniszterelnök. A cégeket és a lakosságot is önmérsékletre kérte. Változások várhatóak üzemanyagfronton is.

Soha nem volt még olyan nehéz energiaellátási helyzetben Magyarország, mint ami előtt áll – mondta Magyar Péter miniszterelnök, Százhalombattán, a Mol Nyrt. Dunai Finomítójában tartott sajtótájékoztatóján péntek délelőtt. Jelenleg még üzemel – mintegy 50 százalékos teljesítménnyel – a Paksi Atomerőmű, ám a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan le kell állítani energiatermelő egységeket, mert nem biztosítható a teljes kapacitáson működő blokkok biztonságos hűtése.

A teljes és biztonságos leállásra hétfőig sor is kerülhet, ilyenre soha nem volt még példa az Atomerőmű 44 éves történetében.

A következő hetekben várhatóan nem lehet visszakapcsolni a termelést a tartósan alacsony vízállás miatt – mondta a miniszterelnök. A kritikus időszak tehát hétfőtől várható, ezért a miniszterelnök arra kérte a nagy ipari fogyasztókat, hogy önkéntes alapon csökkentsék villamosenergia-felhasználásukat. Jobb, ha ezt önként megteszik – mondta a miniszterelnök –, ugyanis már készülnek azok a jogszabályok, amelyek lehetővé teszik a kormánynak, hogy, ha szükséges, akkor teljes termelőüzemek energiafelhasználását lekapcsoltathassa az energiarendszer stabilitása érdekében.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy várhatóan szeptember 20. környékén indulhat újra a Mol Nyrt. Százhalombattai Finomítójának tavaly októberi tűzben megsérült AV-3 desztilláló üzeme. Az ipari baleset miatt jelenleg a Dunai Finomító teljes kapacitásának csak 50 százalékát tudja működtetni. Az AV-3 üzem újraindulásával a termelés fokozatosan futhat majd fel, ezzel javítva az ország és a régió üzemanyag-ellátását, illetve az ellátásbiztonságot. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy jelenleg a hazai üzemanyagárak az egyik legalacsonyabbak Európában, ám utalt arra, hogy ez ellátásbiztonsági szempontokból ez nem lesz fenntartható. Ilyen kifeszített ellátási helyzetben meg kell akadályozni az üzemanyag-turizmust – mert akkor nem lesz import – mondta a miniszterelnök. Ahhoz, hogy az import biztosított legyen, nem tarthatók a jelenlegi árak – mondta Magyar Péter.

Vagyis a kútárak emelésére lesz szükség az ellátási biztonság miatt – bár ezt nem mondta ki a miniszterelnök, de a kiskutak tulajdonosai a piaci mechanizmusok helyreállítását követelték a Mol-tól és a kormánytól.

Ugyan rendelkezésére áll a kormánynak a benzinárstop intézménye, de nem fog ezzel élni épp az ellátás fenntarthatósága miatt – érzékeltette a miniszterelnök. A védett ár tavaszi bevezetése és fenntartása havi 50 milliárd forintjába került az adófizetőknek.

Benzin van bővel, a dízelpiac a necces

Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója megismételte, hogy szeptemberben újraindulhat a Dunai Finomító kiesett üzemegysége – ezzel növelve a piacra eladható dízel- és benzinmennyiséget. Hernádi hangsúlyozta: Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, de a cél az, hogy ez így is maradjon. Hernádi szerint a dízel a kifeszített piac, mivel kiesett az orosz és a közel-keleti forrás is. (A benzinellátás a finomítók technológiája és a kisebb kereslet miatt egész Európában gond nélkül biztosítható.) Jelenleg a logisztikai helyzet is bonyolult, hiszen a Duna alacsony vízállása miatt sem Romániából, sem Németországból nem tudnának folyami szállítással készterméket behozni, ha arra szükség lenne.

Hernádi emlékeztet arra, hogy a dízel világpiaci ára 160 forinttal nőtt a szabályozott árak kivezetése óta – ez pedig csak kis részben jelent meg a fogyasztói árakban.

A Mol eddig nem emelte a kiskereskedelmi árakat, emiatt a közeljövőben akár hiány is kialakulhatna, ugyanis akkor nem éri meg készterméket behozni az országba. Ezért várhatóan a Mol a következő hetekben folyamatosan emelni fogja a kútárakat annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki ellátási zavarok. A sajtótájékoztató közölt adatok szerint jelenleg idehaza a benzin literenként 598 forint, ezzel szemben Romániában 650, Szlovákiában 639 forint. A dízel idehaza 653 forintba kerül, szemben a romániai 722 forinttal vagy a szlovákiai 639 forinttal – vagyis bőven szükséges lenne az áremelés, ha a két ország piacát tekintjük irányadónak.

Középtávon energiabiztonsági szempontból mérföldkő lesz, hogy az Európai Unió szankciói miatt minden uniós államnak jövő évtől le kell válnia az orosz kőolajszállításokról. A Mol Nyrt. 500 millió dollárt költ el, hogy a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítójának nem orosz eredetű olajjal való ellátásra, az átállásra, azonban Hernádi szerint azonban az Adria-kőolajvezeték horvát szakaszát üzemeltető horvát kőolajszállító cég mind a mai napig nem bizonyította, hogy képes az Adria-vezetéken keresztül mindkét olajfinomítót ellátni. Ez egy régi vita a Mol és a horvát vezetékcég között, eddig valóban nem volt olyan időszak, amikor mindkét Mol-finomító nyersanyagigényét kizárólag az Adrián keresztül biztosították volna. Magyar Péter reagált Hernádi felvetésére, ezért egyeztetni fog a horvát kormánnyal az Adria-vezeték biztonságos működtetése érdekében.