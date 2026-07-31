Elmarad a jövő heti parlamenti ülés a válsághelyzet miatt

Parlament;válság;hőség;energiatakarékosság;aszály;

2026-07-31 18:22:00 CEST

Energiatakarékossági okokból.

Elmarad az Országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése - közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken az MTI-vel.

A politikus közleményében azt írta, hogy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, amely augusztus 3-4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését.

A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia-válsághelyzet - ismertette Hallerné Nagy Anikó, hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írta, hogy az Országgyűlés Hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz.

Nem sokkal korábban Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy az Országgyűlés hétfői és keddi ülésének elhalasztását kéri energiatakarékossági okokból a Tisza-frakció. A kormányfő arra is kitért, hogy legkésőbb hétfőn lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását.

A miniszterelnök a Mol Dunai Finomítójában tartott pénteki sajtótájékoztatón pedig azt jelentette be, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz- és energiahelyzet ügyében.