Budapesten a Ferenc József híd, Szerbiában Adolf Hitler hadihajóinak maradványai bukkantak fel a Duna alacsony vízállása miatt

Duna;Híd;roncsok;aszály;hajóroncs;

2026-07-31 17:17:00 CEST

Az aszály felszínre hozza a múltat is.

A döbbenetes mértékű aszály egymás után tárja elénk a történelem egyes maradványait: a Duna budapesti szakaszán legutóbb 2018-ban volt olyan alacsony a vízállás, hogy - akárcsak most - a Szabadság hídról a mélybe tekintve láthatjuk a híd elődje, a második világháború idején Dunába robbantott Ferenc József híd maradványait.

Az 1896-ban átadott hidat 1945 januárjában a többi budapesti Duna-híddal együtt robbantotta fel a német hadsereg Budapest ostroma idején. Az aszály egyébként nem csak a híd maradványait, de egy hete második világháborús robbanóeszközt is felszínre hozott a Margit híd középső pillérénél. A lőszerhüvelyt a Magyar Honvédség tűzszerészei eltávolították.

Nem csak Magyarországon bukkantak fel a múlt emlékei a Duna alacsony vízállása miatt: a Euronews arról írt, hogy a szerbiai Prahovo közelében a hitleri Németország több hadihajójának roncsai váltak láthatóvá, amelyeket 1944 őszén süllyesztettek el, amikor a Wehrmacht visszavonult a közeledő Vörös Hadsereg elől, Adolf Hitler katonái pedig parancsot kaptak, hogy semmilyen használható hadianyag ne kerülhessen az ellenség kezébe. A terv ezen kívül az volt, hogy a roncsokkal a németek eltorlaszolják a hajózóutat, és így feltartják a Vörös Hadsereg előrenyomulását a Dunán felfelé.

A roncsok a mai napig akadályozzák a közlekedést a térségben, közülük néhányat már 2024-ben kiemeltek, de még akad a környéken bőven: a munkálatok megkezdése előtt összesen mintegy 200 vízi jármű feküdt a Duna medrében, köztük megsemmisült teherszállító hajók, vontatók és uszályok is. Az Európai Beruházási Bank (EIB) korábbi tájékoztatása szerint a még folyófenéken lévő, különösen akadályozó roncsok kiemelési munkálatait várhatóan 2028-ig fejezik be.

A hvg.hu kiszúrta a NEXTA egy felvételét is, amely alapján a belarusz médiaorgánum azt is állította, hogy Magyarországon, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban is felbukkant négy hajóroncs. A Duna-Dráva Nemzeti Park még két éve adott tájékoztatást arról, hogy ez a négy roncs a Mohács alatti Duna-szakaszon található Gabriella-sziget belső ágában található, és a szovjet hadsereg süllyesztette el őket. Közülük egy az 1895-ben alapított és 1948-ig működött Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) csöves pontonja volt. A további három roncs a Honvéd kincstár tulajdonában állt.