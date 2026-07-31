Napokon belül megtalálhatják a roncsokat

Egyre ígéretesebb jelek érkeznek a március 8-án eltűnt malajziai repülőgépről. A keresést végző ausztrál munkacsoport koordinátora, Angus Houston, perthi sajtóértekezletén azt közölte, újabb jeleket sikerült észlelniük, s majdnem biztos, hogy ezek az MH370-es járattól származnak. Az Ocean Shield az eltelt egy nap alatt két jelet is felfogott. Houston ezért úgy véli, jó helyen keresnek, s folyamatosan szűkíteni tudják a kutatási területet. „Ugyanakkor nem szeretnék semmit sem megerősíteni, mielőtt valaki nem bukkan rá a gép roncsaira” – fejtette ki. Mint mondta, amennyiben valóban a fekete doboz jelzéseiről van szó, úgy már csak napok kérdése a roncsok megtalálása.