Az aszály felszínre hozza a múltat is.
Évente százezernél több autó tűnik el.
Tavaly nyáron másfél mázsás török kori ágyúgolyót is találtak a Duna ezen szakaszán.
A földmunkák már elkészültek, jelenleg a bekötési pontok kialakítása zajlik a hajótestben és a parton.
Egyiptomban a hatóságok bejelentették, hogy sikerült megtalálniuk a május 19-én szerencsétlenül járt Airbus A320-as darabjait.
A Mozambikban megtalált roncsdarabok kétségtelenül a Malaysia Airlines légitársaság 2014. március 8-án eltűnt MH370-es járatszámú repülőgépéről valók - derült ki az ausztráliai közlekedésbiztonsági hivatal szerdán nyilvánosságra hozott műszaki vizsgálati jelentéséből.
A katari Texas A&M University matematikusai szerint derékszögben zuhanhatott az Indiai-óceánba a maláj légitársaság MH370-es járata tavaly márciusban, ezért nem találhattak roncsokat a keresőcsapatok a katasztrófa után - olvasható a The Independent brit napilap internetes kiadásában.
A holland szakértők kérésére meghatározatlan időre elhalasztották kedden a kelet-ukrajnai donyecki szakadár területen júliusban lezuhant malajziai repülőgép roncsainak elszállítását Hollandiába - közölték a donyecki hatóságok.
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Pomázon, a sofőr beszorult az összeroncsolódott járműbe.
Francia katonák megtalálták a csütörtök hajnalban eltűnt algériai utasszállító repülőgép roncsait Maliban - jelentette honlapján a BBC brit közszolgálati adó a BFMTV francia tévécsatorna jelentésére hivatkozva.
Egyre ígéretesebb jelek érkeznek a március 8-án eltűnt malajziai repülőgépről. A keresést végző ausztrál munkacsoport koordinátora, Angus Houston, perthi sajtóértekezletén azt közölte, újabb jeleket sikerült észlelniük, s majdnem biztos, hogy ezek az MH370-es járattól származnak. Az Ocean Shield az eltelt egy nap alatt két jelet is felfogott. Houston ezért úgy véli, jó helyen keresnek, s folyamatosan szűkíteni tudják a kutatási területet. „Ugyanakkor nem szeretnék semmit sem megerősíteni, mielőtt valaki nem bukkan rá a gép roncsaira” – fejtette ki. Mint mondta, amennyiben valóban a fekete doboz jelzéseiről van szó, úgy már csak napok kérdése a roncsok megtalálása.
Három gyanús tárgyat fedezett fel egy kínai IL-76-os repülőgép, amely részt vesz a malajziai utasszállító roncsai utáni kutatásban. A vízen lebegő tárgyak fehér, vörös és narancs színűek voltak – jelentette a Hszinhua hírügynökség. A kínai gép egy jelzőbóját dobott le, s értesítette a nagyszabású nemzetközi mentőakciót vezető ausztrál hatóságokat.
Az ausztrál légitársaság egyik felderítőgépe már elérte a megadott helyszínt és vissza is indult – jelentette gyorshírben a CNN.
Június végén kezdik meg a 114,5 ezer tonnás Costa Concordia elszállítását az olasz partoktól, közölték az olasz katasztrófavédelmi hatóságok tegnapi sajtótájékoztatójukon. Mint a Reuters brit hírügynökség beszámolójában írta, márciusban döntenek róla, melyik külfüldi kikötőbe vontassák a hajóroncsokat. Eddig 12 kikötőtársaság - négy olasz (Genova, Palermo, Civitavecchia és Piombino), illetve norvég, francia, török és kínai vállalatok - jelentkezett érte.