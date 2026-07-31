A Budapest Airport visszafogja az energiafogyasztást a ferihegyi repülőtéren

válság;Budapest Airport;energiatakarékosság;

2026-07-31 17:54:00 CEST

Mérsékelik a légkondicionálás intenzitását, délután 5 és este 10 óra között melegebb lesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban - derül ki a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott tájékoztatásból.

A közlés szerint a repülőtér-üzemeltető több intézkedést is bevezet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez, úgy, hogy közben a biztonságos és folyamatos működés változatlanul biztosított maradjon. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti- és elektromos rendszereket. Ennek keretében például az utasforgalmi területeken is mérséklik a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2. Terminálon 17:00 és 22:00 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható - jelezték, hozzátéve, a repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan továbbra is zavartalanul biztosított.

A közleményben megjegyezték, a Budapest Airport munkavállalóit és partnereit is arra ösztönzi, hogy lehetőségeikhez mérten tudatos és takarékos energiahasználattal járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. A repülőtér folyamatos kapcsolatban áll az energiaszolgáltatóval és az illetékes szervezetekkel, figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, ezzel párhuzamosan pedig a hőség elleni intézkedések és protokollok továbbra is érvényben vannak - tájékoztattak.

A Budapest Airport arra kéri utasait, munkavállalóit és partnereit, hogy a rendkívüli hőségben fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére, és szükség esetén kérjenek segítséget a repülőtér munkatársaitól - zárták a közleményt.