A CATL is mérsékli energiafogyasztását Debrecenben

Debrecen;energiatakarékosság;CATL;

2026-07-31 20:22:00 CEST

A gyár még nem kezdte meg a működését, így a fogyasztás jelenleg is alacsony.

A magyarországi aszályhelyzettel összefüggésben, az ipari termelők energia- és vízfelhasználásának csökkentésére irányuló kormányzati kezdeményezést követően a CATL Debrecen felülvizsgálta működését és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni - írta szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az akkuipari vállalat.

A közleményben felhívják a figyelmet, hogy bár a CATL Debrecen akkumulátorcella-gyára még nem kezdte meg működését – így az üzem víz- és energiafelhasználása állításuk szerint jelenleg is alacsony –, a vállalat szakemberei intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik a modulösszeszerelő üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását.

Mint írták, vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít, amelynek keretében sor kerülhet a nem, vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozásának szüneteltetésére, a logisztikai épületek hőmérsékletének felső határra történő emelésére, egyes gyártási folyamatok időbeli átütemezésére, valamint a nagy energiaigényű berendezések teljesítményének optimalizálására is.

A konkrét intézkedéseket követően a vállalat további tájékoztatást ígért.