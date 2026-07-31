MOL;Egyesült Államok;jóváhagyás;

2026-07-31 21:48:00 CEST

2026. augusztus 28-ig folytathatják.

A Mol megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NIS-tárgyalások folytatására - tájékoztatott az olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján pénteken este.

A közleményben ismertetik: a Mol pénteken hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. augusztus 28-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. A Mol legutóbb július elsején kapott meghosszabbított engedélyt az OFAC-tól, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.