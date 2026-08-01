Újabb pusztító csapást mértek az oroszok szombat hajnalban Kijevre, eddig kilenc halottról és 27 sebesültről tudni

Ukrajna;sebesültek;Kijev;halálos áldozatok;gyermekek;civil áldozatok;ballisztikus rakéták;orosz-ukrán háború;

2026-08-01 08:00:00 CEST

Moszkva ballisztikus rakétákat vetett be polgári célpontok ellen. Az ukrán főváros öt kerületéből jelentettek robbanásokat, tüzeket, sokan a lerombolt házak romjai alá szorultak.

Füst töltötte be az eget Kijev felett augusztus 1-jére, szombatra virradóra, amikor több robbanás is rázta meg a várost, az oroszok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost, jórészt polgári, ipari létesítményeket, civil célpontokat, lakóházakat ért találat – írja a The Kyiv Independent. A hatóságok jelentése szerint a támadásban legkevesebb kilenc ember meghalt és 27-en megsérültek, köztük négy gyermek. Eddig több mint száz embert mentettek ki a romok alól.

A város legalább öt kerületéből jelentettek tüzeket, lakóépületekben és ipari létesítményekben keletkezett károkat. Kijev Darnyickij kerületében hét ember halt meg és további 14-en megsérültek, köztük két gyermek – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat a 48 órán belül márt a második ilyen nagyszabású orosz támadás következményeiről. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra kérte a város lakosságát, hogy menjenek az óvóhelyekre.

Néhány lakóházban a lakók egyszerűen csapdába estek, házaik romjai alatt, ilyen történt egy ötemeletes épületet ért találat után a Szolomjanszkij negyedben, ahol az udvaron keletkezett tűz nehezítette az evakuálást. Hasonló esetről számoltak be Sevcsenkivszkij negyedből is, ahol egy kereskedelmi épület és több mentőautó, és egy filmstúdió is kigyulladt, a tüzet szerencsére meg tudták fékezni. A csapások Kijev környéki településeket is érintettek, a városon kívül ketten sérültek meg.

A lap megemlítette, hogy Oroszország azért támadhatja pusztító ballisztikus rakétákkal Kijevet, mert azok ellen az egyetlen hatékony védelmet az amerikai Patriot rakéták jelentik, de a készletekből az ukrán hadsereg kifogyott. Felidézték, hogy Donald Trump amerikai elnök röviddel azután, hogy bejelentette, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy helyben gyártsanak Patriot rakétákat, de néhány óra múlva vissza is vonta az ajánlatát – Ebben nem egyeztünk meg. Beszélünk róla, de nehéz dolog ilyen technológiát feláldozni – idézték Trumpot, aki nem először játssza el, hogy segítséget ígér Ukrajnának, majd meggondolja magát.