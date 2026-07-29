Zelenszkij: Trump megadta a gyártási engedélyt a Patriot légvédelmi rakétákra

Ukrajna;tárgyalás;Egyesült Államok;Patriot rakéták;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-07-29 06:55:00 CEST

Az ukrán elnök azt hangoztatta, hogy többre és gyorsabban van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra - közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban helyi idő szerint kedd késő este.

Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást - mondta Zelenszkij a Hannity című műsorban.

Az államfő az interjúban jónak értékelte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licensz volt, és azt hangoztatta, hogy többre és gyorsabban van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem tartja kézben a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Kifejtette, hogy az orosz területek ellen induló műveleteket az ukrán fél válaszadásnak szánja az onnan érkező támadásokra.

Minden nap követeljük, hogy legyen vége ennek a háborúnak, hogy legalább tűzszünetet kössenek egy bizonyos időre annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak a diplomaták a tárgyalásra. De Putyin ezt nem akarja. Ezért kell erre választ adnunk, erősnek és keménynek maradnunk. Nem csak nekünk. Számítunk a szankciókra is

- fejtette ki Volodimir Zelenszkij.