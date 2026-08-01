Újra jár személyvonat Dombóvár és Komló között

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;személyszállítás;újraindítás;Dombóvár-Komló;

2026-08-01 08:51:00 CEST

Vitézy Dávid, a közlekedési tárca vezetője maga is részt vett elődje, Lázár János által bezárt vasútvonal újraindításán.

Hajnal hasad, indul a Bz! Megindult a személyszállítás pontosan 3 évvel a vonal bezárása után a Dombóvár-Komló vasútvonalon – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a bejegyzés tanúsága szerint maga is részt vett a szombati eseményen a Tolna megyei Dombóváron, nem sokkal reggel fél öt előtt. – Lázár János bezárta, mi újraindítottuk. Vasútrombolás helyett vasútfejlesztés – csak erre van jövő – tette hozzá.

A MÁV-csoport honlapján azt közölték, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére 2026. augusztus 1-jén újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár–Komló vasútvonalon. Kiemelték, hogy a 2023-ban leállított szolgáltatás visszatérését alapos pályakarbantartás előzte meg. Ennek során több mint 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást és 6500 ponton javították a vasbeton aljak rögzítéseit a biztonságos közlekedésért.

A vasútvonal menetrendjét a térségben jelenlévő civil szervezeteivel együttműködésben és egyetértésben közösen alakítottuk ki, a helyi utazási igényeket szem előtt tartva. Az utasokat szóló Bz motorkocsik szolgálják ki S447-es jelzéssel, amelyek

menetideje 8 perccel rövidebb a pótlóbuszokénál, így mindössze 42 perc alatt teszik meg a távolságot

– hangzik a bejelentés. A vonatok a reggeli és esti időszakot leszámítva kétórás ütemes menetrend szerint közlekednek Komló és Dombóvár között. A menetrend kialakításának fókuszában a csatlakozási kapcsolatok visszaépítése áll, így megbízható csatlakozást biztosítunk Dombóváron a Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCity járatokhoz, valamint Kaposvár és Baja irányába is.

A vasúttársaság arra is felhívta a figyelmet. hogy augusztus 1-jétől ismét bevezették az 1490 forintos Mecsek napijegyet. A Mecsek napijegy a megvásárlástól számítva 24 óráig lesz érvényes a Dombóvár–Bátaszék vasútvonalon Dombóvár és Mórágy között, a Budapest–Dombóvár–Pécs fővonalon Dombóvár–Pécs között és a Dombóvár–Komló vasútvonalon, valamint az ezen vasúti vonalszakaszok által határolt területen lévő településeken közlekedő helyközi buszjáratokon. A jeggyel kedvezményes áron lehet eljutni az Országos Kéktúra útvonalához is.