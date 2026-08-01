Paks végleges leállásáról szóló konteóval borzolta a kedélyeket a Fidesz propagandistája néhány száz ember előtt, csaknem 40 fokban

Fidesz;Szeged;paksi atomerőmű;összeesküvés-elmélet;

2026-08-01 21:31:00 CEST

A Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója tisztázta is, hogy ez sületlenség.

Masszív konteót adott elő néhány száz fő Fidesz-szimpatizáns előtt Tóth Elizabeth, a korábban a Sándor-palota elé szervezett Stop Önkény nevezetű tüntetésen is felszólaló fideszes propagandista, a Dobbanjon mozgalom alapító elnöke szombat délben a szegedi Széchenyi téren, azt sugalmazta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt leálló Paksi Atomerőmű nem is fog újraindulni, mert az oroszok nem adnak hozzá uránt.

Az nem világos, hogy a mozgalom, amely főként Tóth Elizabeth–Magyar Valóság személyére, szerkesztőség nélkül maradt fideszes médiamunkásokra és a mozgalom alig több mint háromezer Facebook-követőjére épít, miért pont a mindig is közismerten Fidesz-ellenes Szegedet jelölte ki a turné első állomásául. Mindenesetre a 444 tudósítása szerint Tóth arról elmélkedett, hogy bár Magyar Péter hivatalos tájékoztatása szerint a mostani leállás oka a Duna rendkívül alacsony vízállása és a hűtés biztosítása, szerinte kérdéses, hogy ha a Duna vízállása rendeződik, újraindítják-e a blokkot.

„Az újraindításnak, kedves emberek, [...] van egy nagyon nagy feltétele: dúsított urán fűtőelemekre van szükség. Azt tudni kell, hogy ezeket a fűtőelemeket Oroszország gyártja. Tehát ha Oroszország gyártja, és jelenleg Oroszország embargó alatt áll, akkor Magyarország nem fogja újraindítani a Paksi Atomerőművet. Szóval elgondolkodhatunk, miért történt ez a leállás, és nem az EU áll-e ennek a hátterében, hogy az Európai Unió nagyon le akarta választani Magyarországot, illetve az EU több tagországát 2022 óta az orosz atomenergiáról. Szerintem, és ez csak egy feltételezés, most éppen ez történik”

- hangoztatta.

A 444 ezért gyorsan fel is vette a kapcsolatot a Paksi Atomerőmű Zrt. sajtóosztályával, ahonnan Kovács Antal kommunikációs igazgató azt a választ adta, hogy az orosz import leállására vonatkozó állítás valótlan.

„Az erőmű újraindításához nem szükséges semmilyen eltérő üzemanyag, a reaktorokban lévő ugyanis teljes mértékben alkalmas a blokkok újraindítására. Emellett a Paksi Atomerőmű jelenleg mintegy két és fél évre elegendő nukleárisüzemanyag-készlettel rendelkezik. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű szakemberei számára rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások során ezt a folyamatot minden évben elvégezzük. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtottuk végre ezt a műveletet.

Ahogyan az atomerőmű működése, úgy minden üzemeltetési beavatkozás is jár minimális biztonsági kockázattal. A több évtizedes üzemeltetési tapasztalatnak, valamint a hazai és nemzetközi nukleáris biztonsági szervezetek által felügyelt, szigorúan szabályozott folyamatoknak köszönhetően ez a kockázat elhanyagolható, az atomenergia-termelés pedig Pakson továbbra is biztonságos és megbízható.

A Paksi Atomerőmű munkatársai – ahogy minden felelős magyar ember – elítélnek minden dezinformációt és minden olyan nyilatkozatot, amely veszélyeztetheti a jelenlegi védekezés sikerességét. Egy ilyen rendkívüli helyzetben különösen fontos a nemzeti összefogás, valamint a hiteles és ellenőrzött információk közlése” - tájékoztatott Kovács Antal.