Hegedűs Zsolt: Helyenként 40 fok körüli hőmérsékletre is számítani kell a következő napokban

hőség;figyelmeztetés;nyár;Hegedűs Zsolt;

2026-08-02 10:41:00 CEST

A tárcavezető hangsúlyozta: különös figyelmet igényelnek az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek és az egyedül élő szomszédok. Akár egy pohár víz vagy egy telefonhívás életet menthet.

Helyenként 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletre is számítani kell a következő napokban Magyarországon, miközben augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország teljes területén - írta vasárnapi Facebook-posztjában az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a rendkívüli meleg nem csupán kellemetlenséget jelent, hanem komoly egészségügyi kockázattal jár. Arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a figyelmeztetéseket, folyamatosan pótolja a folyadékot, és elsősorban vizet fogyasszon akkor is, ha még nem érez szomjúságot.

11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülni kell a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát és a sportolást. A lakásokat érdemes árnyékolni, a szellőztetést pedig éjszakára és hajnalra időzíteni. Hegedűs Zsolt azt tanácsolta, hogy a nappali órákban hűvös vagy légkondicionált helyen tartózkodjunk.

Különös figyelmet igényelnek az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek és az egyedül élő szomszédok. Az egészségügyi miniszter szerint egy telefonhívás vagy egy pohár víz felajánlása akár életet is menthet. Arra is figyelmeztetett, hogy gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkoló autóban hagyni. Szédülés, ájulás, zavartság vagy súlyos rosszullét esetén az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, és meg kell kezdeni a teste hűtését. Szükség esetén a 112-es segélyhívót kell értesíteni.

Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, hogy a rendkívüli hőség közös odafigyelést követel, ezért mindenkit arra kért, hogy vigyázzon saját magára, családtagjaira és azokra is, akik segítségre szorulhatnak.